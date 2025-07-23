الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

علي معلول ينهي رسميا إجراءات انضمامه لهذا النادي

علي معلول
علي معلول

أنهى علي معلول، لاعب الأهلي السابق، إجراءات انضمامه إلى ناديه الجديد، بعد رحيله رسميًا عن القلعة الحمراء عقب رحلة طويلة استمرت 9 سنوات.

واقترب موعد الإعلان عن انضمام علي معلول لناديه السابق الصفاقسي التونسي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وكشفت إذاعة "IFM" التونسية، أن علي معلول اجتاز اللاعب الفحص الطبي بنجاح، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة بمجرد رفع عقوبة منع الانتدابات المفروضة على النادي الصفاقسي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب أزمة مستحقات نادي حافيا كوناكري الغيني.

 

كما كشفت إذاعة "موزاييك" التونسية عن احتمالية عودة علي معلول الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي إلى صفوف الصفاقسي استعدادًا للموسم الجديد.

علي معلول

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن معلول سيعود إلى الفريق الذي بدأ فيه مسيرته وهو الصفاقسي مؤكدا موافقته على عرض الصفاقسي التونسي.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتبق سوى التوقيع والإعلان الرسمي ومن ثم الالتحاق بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وكان معلول بدأ مسيرته الكروية مع الصفاقسي، مسقط رأسه، وأصبح قائده ابتداءً من موسم 2014-2015.

 

علي معلول مع الأهلي

وانتهى مشوار معلول مع الأهلي بعد نهاية الموسم المنقضي بعد رحلة مليئة بالبطولات والإنجازات مدتها 9 سنوات في الأهلي، حقق خلالها 22 بطولة، وسجل 53 هدفًا و85 تمريرة حاسمة.

الأهلي والملعب التونسي

وفاز الأهلي علي الملعب التونسي، بتقدم بطل مصر بنتيجة 4ـ1، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، على هامش معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا على الأراضي التونسية، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره البنزرتي، في ثاني وديات الفريق في معسكر تونس، حيث من المقرر أن تقام المباراة بعد غد الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء،على أرضية ملعب فندق La Cigale بمدينة طبرقة.

 

مباراة الأهلي والملعب التونسي

أحرز محمد شريف الهدفين الأول والثاني لصالح الأهلي في مرمى الملعب التونسي، في الدقيقتين 8 و21 من عمر اللقاء، ثم سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 34.

الهدف الأول جاء من تمريرة عرضية رائعة من الجبهة اليسرى للأهلي، أخرجها حارس مرمى الملعب التونسي لتصل إلى محمد شريف المنفرد بالمرمي ليسكنها بأريحية مطلقة داخل الشباك، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وجاء هدف بن شرقي سددها اللاعب قوية من الجبهة اليمنى للأهلي لتسكن في الزاوية الضيقة لمرمى الملعب التونسي.

وسجل محمد عبد الله الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 54، وجاء الهدف من تمريرة عرضية ساحرة لعبها محمود تريزيجيه من ناحية الجبهة اليسرى ارتطمت بأحد مدافعي الملعب التونسي لترتد إلى محمد عبدالله الذي أوعها الشباك بأريحية كبيرة، ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

وتمكن فريق الملعب التونسي هدف وحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

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