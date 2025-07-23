الأربعاء 23 يوليو 2025
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رياضة

محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب حالة وفاة

محمد شحاتة
محمد شحاتة

حصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

وعمل مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

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