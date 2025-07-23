الأهلي يرفض مواجهة هذا المنتخب وديا خلال معسكر تونس

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف المدير الفني خوسيه ريبيرو، من خوض مباراة ودية ثالثة أمام منتخب موريتانيا، وذلك ضمن معسكر القلعة الحمراء في مدينة طبرقة التونسية.

وقال المصدر إن خوسيه ريبيرو رفض خوض ودية ثالثة أمام منتخب موريتانيا، وذلك بسبب ضيق الوقت وضغط البرنامج التحضيري.

وكان الأهلي قد تلقى عرضا لإقامة مباراة ودية أمام المنتخب الموريتاني قبل بدء معسكره الخارجي، لكن الجهاز الفني فضل الالتزام بالجدول الموضوع مسبقا، والذي يتضمن خوض مواجهتين وديتين فقط خلال معسكر تونس أمام كل من الملعب التونسي والبنزرتي.

تفاصيل مران الأهلي

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم الأربعاء بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي ٣٠ دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

موعد مباراة الودية الثانية

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره البنزرتي التونسي الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس الجمعة الماضي لخوض معسكر الإعداد الخارجي ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني برنامج الإعداد الخاص بالمعسكر الخارجي، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

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