أخبار مصر اليوم: الأرصاد تعلن حالة طقس الغد.. الصحة تقدم 11 مليون خدمة طبية خلال أسبوع.. وتوجيهات رئاسية بإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر الراسخ بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما فيها دير سانت كاترين، نظرًا لما يحمله من قيمة دينية وتاريخية عريقة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة قال فيه: شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على المستوى الدولي والمستوى المحلي.

وتابع: كان من أهم هذه اللقاءات هو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان شديد الأهمية في ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الدولي المستمر فيما بينهما في القضايا الرئيسية.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مفاجأة بشأن حجم انتاج الطاقة التي سيتم توليدها في محطة الضبعة النووية مع بدء تشغيلها.

اإنتاج محطة الضبعة النووية

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: أنه محطة الضبعة النووية مع اكتمالها ستولد طاقة تفوق ضعف ما ينتجه السد العالي.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة" التي انطلقت رسميًا يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، شهدت تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية خلال أول سبعة أيام فقط، في مختلف محافظات الجمهورية.

تعاون غير مسبوق بين الوزارات والمجتمع المدني

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن حملة "100 يوم صحة" تنفذ بروح من التكامل والتعاون بين جهات متعددة، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي،وزارة الشباب والرياضة، المجتمع المدني، القطاع الخاص.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ في قرارها رقم القرار رقم (16) لسنة 2025، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها في الجولة الأولى يومي 1 و2 أغسطس، عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، شرط أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" والمذاع على قناة DMC، أن الوزارة واجهت تحديات جسيمة منذ اليوم الأول، تمثلت في ارتفاع الكثافة داخل الفصول، ونقص أعداد المعلمين، وتدني نسب الحضور بين الطلاب.

وقال الوزير: "عندما تولينا المسئولية، كنا أمام واقع صعب، لدينا نحو 25 مليون و700 ألف طالب، منهم ما يقرب من 22 مليونًا في التعليم الرسمي العام، وكان التكدس داخل الفصول أزمة حقيقية، وصلت في بعض الأماكن إلى أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، لكننا تمكنا من تغيير هذه المعادلة جذريًا".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

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