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الصحة: 11 مليون خدمة طبية مجانية خلال أسبوع من "حملة 100 يوم صحة"

حملة 100 يوم صحة،
حملة 100 يوم صحة، فيتو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن النسخة الثالثة من حملة "100 يوم صحة" التي انطلقت رسميًا يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، شهدت تقديم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية خلال أول سبعة أيام فقط، في مختلف محافظات الجمهورية.

تعاون غير مسبوق بين الوزارات والمجتمع المدني

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن حملة "100 يوم صحة" تنفذ بروح من التكامل والتعاون بين جهات متعددة، على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي،وزارة الشباب والرياضة، المجتمع المدني، القطاع الخاص.

ولفت: يحمل شعار النسخة الحالية "التعاون والتشارك"، في ضوء تعريف منظمة الصحة العالمية الشامل للصحة، باعتبارها حالة من السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية.

 

لا علاج فقط.. بل دعم نفسي وتوعية مجتمعية

وأكد المتحدث باسم الصحة أن الحملة لا تركز فقط على الخدمات العلاجية، بل تتضمن برامج للدعم النفسي، توعية بمخاطر الإدمان (سواء المخدرات أو إدمان الإنترنت)، مشورة نفسية للمقبلين على الزواج، تقديم التطعيمات الأساسية، خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

 

أكثر من 4500 منشأة صحية تشارك في الحملة

وأشار إلي أنه تُقدّم الخدمات الصحية من خلال:

3800 وحدة رعاية أولية.

700 مستشفى حكومي.

قوافل طبية متنقلة وعيادات ميدانية تصل إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

 

بالأرقام.. تصاعد مستمر في حجم الخدمات

وقال عبد الغفار إن الحملات السابقة قدمت أرقامًا قياسية:

93 مليون خدمة في النسخة الأولى.

أكثر من 200 مليون خدمة في النسخة الثانية.

11 مليون خدمة خلال أول أسبوع فقط من النسخة الثالثة، ما يعكس الجدية في الوصول إلى كل المواطنين.

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