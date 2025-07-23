الأربعاء 23 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي لرئيس وزراء اليونان: ملتزمون بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر الراسخ بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما فيها دير سانت كاترين، نظرًا لما يحمله من قيمة دينية وتاريخية عريقة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمتميزة بين مصر واليونان، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائي والارتقاء بها، لا سيّما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائي والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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الهجرة غير الشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

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