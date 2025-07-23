الأربعاء 23 يوليو 2025
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القاهرة تصل إلى 42، درجات الحرارة غدا الخميس في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الخميس 24-7-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


حالة الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل  للحرارة رطب فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   28  ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41, المحسوسة 43

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  27 و درجة الحرارة العظمى 40, المحسوسة  42

بنها: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى  40 , المحسوسة 42

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 39

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى  42 , المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 42

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 44

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 43

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة  42

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 40  , المحسوسة 42

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  41 , المحسوسة 43

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة  30  ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44
 

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