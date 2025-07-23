انتشال جثتي طفلين من مياه بحر أبو المير بالفيوم

لقي طفلان من الفيوم مصرعهما ، غرقا أثناء السباحة في بحر أبو المير، دائرة مركز شرطة إطسا، وتمكن الأهالي من انتشال الجثتين، وتم نقلهما الي مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق طفلين في بحر ابو المير

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز اطسا، يفيد بأن الأهالي انتشلوا جثتين من بحر ابو المير، وعلي الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إطسا وسيارات الاسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن كل من " آدم رامي فايد محمد" 11 سنة، وابن عمه" محمد احمد فايد" 13 سنة، قد نزلا للسباحة في مياه بحر أبو المير هربا من درجة الحرارة المرتفعة، إلا أن تيار المياه جرفهما الي المياه العميقة، فلقي حتفهما غرقا، وتمكن الأهالي من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وقد أقر أهليهما أن الواقعة قضاء وقدر ولم يتهموا أحدا بالتسبب في غرقهما.

وتحرر محضر بمركز شرطة اطسا، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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