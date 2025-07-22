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محافظات

انتحار ربة منزل بحبة الغلة القاتلة في الفيوم لمرورها بضائقة مالية

مركز شرطة طامية،
مركز شرطة طامية، فيتو

أقدمت ربة منزل على الانتحار في الفيوم ، بعد أن تناولت حبة حفظ الغلال القاتلة، بسبب ضيق ذات اليد  وتم نقل جثتها إلى مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

انتحار ربة منزل

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول "نجلاء.ع"، 41 سنة، مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها  مادة سامة، حبة حفظ الغلة، ولفت أنفاسها الأخيرة قبل محاولة إسعافها، وانتقلت على الفور قوة من وحدة مباحث مركز شرطة طامية، إلى مستشفى طامية المركزي، وتبين أن السيدة تناولت حبة حفظ الغلة القاتلة،  لمرورها بضائقة مالية، وعجزها عن توفير متطلبات أسرتها اليومية.

 

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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الفيوم النيابة العامة انتحار ربة منزل حبة حفظ الغلال مركز شرطة طامية مدير أمن الفيوم

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