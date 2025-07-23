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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-7-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

استقرت في أسواق الفيوم أسعار الفراخ  البيضاء،  إنتاج المزارع، اليوم الأربعاء 23-7-2025، عند أسعار الأمس.

 وتراوحت الأسعار ما بين  76 و83 جنيها للكيلو فراخ بيضاء، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و180 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما عن أسعار مشتقات الدواجن، فقد بلغ  سعر كيلو البانيه 180 و190 جنيها، وفي السوبر ماركت 210 جنيه،  وكيلو الأوراك ما بين 80 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 85 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135  جنيها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيها،  كيلو الدبابيس 110 جنيهات، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الأجنحة 55 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي والفيوم.

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ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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