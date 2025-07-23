الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات تعدي سائق ميكروباص على رجل مرور بـ6 أكتوبر 

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات تعدي سائق ميكروباص على رجل مرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدي على أحد رجال المرور لمطالبته بالتحرك بالسيارة من مكان غير مخصص لانتظار السيارات لتسيير الحركة المرورية بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.
 

 

 

 تعدي سائق ميكروباص على رجل مرور بمدينة 6 أكتوبر 


تابعت أجهزة الأمن، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص"، بالتعدى على أحد رجال المرور لمطالبته بالتحرك بالسيارة من مكان غير مخصص لانتظار السيارات لتسيير الحركة المرورية بالجيزة.
 

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وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد أحد رجال المرور المعين خدمة لتسيير الحركة المرورية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة فوجئ بقيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتوقف بأحد الدورانات بمكان غير مخصص لوقوف السيارات لتحميل الركاب مما تسبب فى تعطيل حركة المرور، وحال قيامه بالتنبيه على قائدها بالانصراف قام بالتعدى عليه بالسب ودفعه ورفض اتباع تعليمات المرور.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق "لا يحمل رخصة قيادة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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