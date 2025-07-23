الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالمعادي

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بالاصطدام بدراجة نارية، وضبط مرتكب الواقعة بمنطقة المعادي.
 

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارى بالمعادى 
الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالمعادي 


رصدت الأجهزة الأمنية، منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نصف نقل بالاصطدام بدراجة نارية بأحد الطرق بالقاهرة واستكمال السير بالدراجة أسفل السيارة.

 

حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالمعادي 

وبالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة من ضبط سيارة "نصف نقل"، وقائدها سائق "لايحمل ثمة تراخيص" – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة؛  لقيامه بالسير بسرعة عالية ورعونة معرضًا حياته والمواطنين للخطر، واصطدامه بدراجة نارية بالطريق.

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وأوضحت التحقيقات، قام قائدها بالنزول منها وقيام قائد السيارة باستكمال السير بالدراجة أسفلها محدثًا تلفيات بها، وبمواجهة قائد السيارة أقر بارتكاب الواقعة خشية استيقافه لعدم حمله تراخيص، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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