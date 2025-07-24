تنسيق الجامعات الأهلية 2025/2026، والحد الأدنى للقبول بالكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، موعد إعلان مجلس الجامعات الأهلية الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية.

وأعلنت الجامعات الأهلية في مصر، أنها كانت قد بدأت فتح باب التسجيل المبكر لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في مختلف الكليات والبرامج الدراسية، على أن يتم القبول بشكل نهائي للطلاب عقب إعلان مجلس الجامعات الأهلية عن الحد الأدنى للقبول.

ويتساءل الطلاب الآن بكثرة عبر محركات البحث، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، عن تنسيق الجامعات الأهلية، والحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية.

كم يبلغ عدد الجامعات الأهلية في مصر؟

ويبلغ عدد الجامعات الأهلية في مصر 32 جامعة، موزعة ما بين جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارات من العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

وتتنوع البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية، ما بين القطاع الطبي، وقطاع العلوم التطبيقية والهندسية، وقطاع العلوم الانسانية والاجتماعية، وتعمل الجامعات الأهلية، على تأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى إمدادهم بالتدريب اللازم للعمل بوظائف المستقبل.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024

أعلن مجلس الجامعات الأهلية الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات الأهلية 2024، ومن المتوقع أن يقترب تنسيق الجامعات الأهلية 2025، من تنسيق كليات الجامعات الأهلية العام الماضي، وجاء الحد الأدنى للقبول كالتالي:

الطب البشري 79%

طب بشري جامعة الجلالة 76%

طب بشري جامعة العلمين الأهلية 76%

طب بشري جامعة الملك سلمان 74%

طب بشري جامعة شرق بورسعيد الأهلية 74%

طب بشري جامعة الإسماعيلية الأهلية 74%

طب الأسنان 77%

طب أسنان جامعة الجلالة 75%

طب أسنان جامعة العلمين 75%

طب أسنان جامعة الجلالة 73%

طب أسنان جامعة الملك سلمان 73%

طب أسنان جامعة شرق بورسعيد الأهلية 73%

طب أسنان جامعة الاسماعيلية الأهلية 73%

العلاج الطبيعي 75%

علاج طبيعي جامعة الجلالة 74%

علاج طبيعي جامعة العلمين الدولية 74%

علاج طبيعي جامعة الملك سلمان 72%

علاج طبيعي جامعة شرق بورسعيد الأهلية 72%

علاج طبيعي جامعة الإسماعيلية الأهلية 72%

الصيدلة 71%

صيدلة جامعة الجلالة 70%

صيدلة جامعة العلمين 70%

صيدلة جامعة الملك سلمان 68%

صيدلة جامعة شرق بورسعيد الأهلية 68%

صيدلة جامعة الأسماعيلية الأهلية 68%

الطب البيطري 675

طب بيطري جامعة الملك سلمان 65%

طب بيطري جامعة شرق بورسعيد 65%

طب بيطري جامعة الإسماعيلية الأهلية 65%

كلية الهندسة 68%

كلية الهندسة جامعة الجلالة 66%

كلية الهندسة جامعة العلمين الدولية66%

كلية الهندسة جامعة الملك سلمان 65%

كلية الهندسة جامعة شرق بورسعيد الأهلية65%

كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الأهلية65%

كلية علوم الحاسب 60%

كلية التكنولوجيا الحيوية 53%

تكنولوجيا العلوم الصحية 53%

العلوم الأساسية 53%

الفنون التطبيقية 53%

اللغات والترجمة53%

الإعلام 53%

الاقتصاد والإدارة 53%

السياحة والفنادق 53%

التمريض 53%

الآثار 53%

الحقوق والقانون 53%

العلوم السينمائية 53%

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