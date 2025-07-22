توقعات الحد الأدنى للقبول في كليات القمة بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 لكليات القمة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

توقعات تنسيق الجامعات، يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن توقعات الحدود الدنيا لكليات القمة بـتنسيق الجامعات 2025 بالجامعات الحكومية والأهلية، مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

وتوقع خبراء التعليم العالي أن تحديد المؤشرات الأولية للمرحلة الأولى وكليات القمة يعتمد بنسبة كبيرة على مؤشرات درجات طلاب الثانوية العامة، مؤكدين أن الحدود الدنيا ستكون قريبة بنسبة كبيرة للعام الماضي.

توقعات تنسيق الجامعات 2025 لكليات القمة

من المتوقع أن يقترب تنسيق الجامعات 2025، لشعبتي علمي علوم ورياضة من النسب الآتية:

كلية الطب: من 91% إلى 92.5%.

كلية طب الأسنان: من 90.5% إلى 91.5%

كلية الصيدلة: من 89% إلى 90%

كلية العلاج الطبيعي: من 88.5% إلى 89.5%

كلية الطب البيطري: من 86.5% إلى 87.5%

كلية الهندسة: من 83% إلى 85%

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: بين 80% إلى 83%

كلية التخطيط العمراني والفنون التطبيقية: من 77% إلى 80%.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

كلية الطب البشري 79%

كلية طب الأسنان 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%

كلية العلاج الطبيعي 75%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%

كلية الصيدلة 71%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%

كلية الطب البيطري 67%

كلية الهندسة 68 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن أهم التحديثات التي طرأت على نظام قواعد قبول طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.

بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام ٢٠٢٥ (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول. مع مراعاة ما يلي:

أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام).

تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية، وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ۲۰۲۹/۲۰۲٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة المصرية (لغات- فرنسي)

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية (لغات - فرنسي) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات، وشريط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (210) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى الجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية (لغات - ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية وطبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات، وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (٦٥)، ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

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