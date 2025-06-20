رئيس جامعة الجلالة: نعمل وفق رؤية وطنية طموحة لوزارة التعليم العالي

أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة تعمل وفق رؤية وطنية طموحة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.

جاء ذلك على خلفية تحقيق خريجي الدفعة الأولى من كلية التمريض بجامعة الجلالة، مراكز متقدمة في امتحان مزاولة المهنة على مستوى الجمهورية، مما وضع الكلية ضمن الثلاثة الأوائل بين كليات التمريض في مصر، وفقًا للنتائج الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

جامعة الجلالة حريصة على كفاءة منظومة التمريض

وتبنت الجامعة إجراءات كثيرة للوصول لذلك من بينها المتابعة المستمرة للطلاب منذ التحاقهم حتى تخرجهم، إضافة إلى الحرص على انتقاء نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب من ذوي الكفاءة العالية، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة، من خلال استخدام أماكن تدريب على أعلى مستوى، كما كان للدعم الأكاديمي المستمر من إدارة الكلية، والاستجابة السريعة لمواجهة التحديات التي واجهت الطلاب أثناء فترات الدراسة والتدريب، أثر بالغ في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن هذا ثمرة عمل جماعي وتخطيط مدروس، ودليل على كفاءة منظومة التمريض التي تحرص الجامعة على تطويرها باستمرار.

وعبّرت الدكتورة جيهان غنيمي، عميد كلية التمريض بجامعة الجلالة، عن سعادتها بتفوق طلبة الكلية، مؤكدة أن هذا النجاح يمثل بداية لمسيرة مهنية واعدة لخريجي الجامعة، ويعكس ثقة المجتمع الأكاديمي والطبي في البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية، موجّهة الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

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