جامعة الملك سلمان الدولية، البرامج والمصروفات الدراسية وشروط القبول

تعد جامعة الملك سلمان الدولية، إحدى الجامعات الأهلية الدولية الأربعة، وأنشأت في محافظة جنوب سيناء بهدف تنميتها، وتعتبر أول جامعة ذكية بجنوب سيناء، وبدأت الدراسة بها عام 2019.

وتتكون جامعة الملك سلمان الدولية من ثلاثة أفرع، في مدينة الطور ومدينة راس سدر، ومدينة شرم الشيخ، ولكل منهم الكليات والبرامج الدراسية الخاصة به، إلا أن فرع الجامعة بالطور، يعتبر الفرع الرئيسي لها.

البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان

تتنوع البرامج الدراسية بجامعة الملك سلمان الدولية في فروعها الثلاثة، وتتميز الجامعة بتقديم برامج دراسية لطلاب الدبلومات الفنية، وتستعرض بوابة فيتو البرامج الدراسية بكل فرع من فروع الجامعة:

أولا: جامعة الملك سلمان فرع راس سدر

الطب البيطري.

العلوم الصيدلية: برنامج فارما دي، والصيدلة الإكلينيكية.

مجال العلوم الأساسية المتقدمة: برنامج كيمياء البترول، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية.

مجال الزراعات الصحراوية: برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

ثانيا: جامعة الملك سلمان فرع الطور

مجال الطب والجراحة.

مجال طب الأسنان.

مجال التمريض.

مجال العلوم الهندسية: برنامج هندسة الطاقة، وبرنامج هندسة الميكاترونيك، وبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

مجال هندسة الحاسب: برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وبرنامج هندسة الحاسب ويشمل المسارات النظم المدمجة، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، والأمن السيبراني.

مجال علوم الحاسب: برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، وبرنامج علوم الحاسب مسارات، وتحليل البيانات الضخمة، والرؤية بالحاسب، وهندسة البرمجيات.

مجال الصناعات التكنولوجية: برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، وبرنامج التبريد والتكييف.

ثالثا: جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ

مجال اللغات التطبيقية: برنامج الترجمة التحريرية والفورية، اللغة الإنجليزية، وبرنامج الترجمة التحريرية والفورية، اللغة الألمانية.

مجال السياحة والضيافة: برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

مجال الفنون والتصميم: برنامج العمارة الداخلية، وبرنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة.

مجال العمارة: برنامج العمارة.

مجال العلوم الإدارية والأعمال: برنامج الاستثمار والتمويل، وبرنامج المحاسبة ونظم المعلومات.

برامج جامعة الملك سلمان الدولية لطلاب الدبلومات الفنية

تتميز جامعة الملك سلمان الدولية، بوجود مجموعة من البرامج الدراسية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية، وهي كالتالي:

برنامج الصناعات التكنولوجية

برنامج الزراعات الصحراوية.

برنامج السياحة والضيافة

برنامج الهندسة

برنامج العلوم الإدارية

شروط القبول بجامعة الملك سلمان الدولية:

وضعت جامعة الملك سلمان، مجموعة من الشروط للقبول بإحدى برامجها الدراسية، والتي جاءت كالتالي:

أن يحقق الطالب الحد الادنى للقبول وفقا للتخصص.

أن يخضع الطالب لاختبارات تحديد المستوى في المواد الأساسية.

يتم إجراء اختبارا قدرات خاصة للراغبين في الالتحاق ببرامج الفنون والتصميم وهندسة العمارة.

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية

وأعلنت جامعة الملك سلمان الدولية، عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025/2025، للطلاب المصريين والوافدين، وجاءت مصاريف جامعة الملك سلمان كالتالي:

مصاريف جامعة الملك سلمان للطلاب المصريين

الطب والجراحة: 152,460 جنيه

طب الأسنان: 140,910 جنيه

الصيدلة: 123,420 جنيه

العلاج الطبيعي: 93,500 جنيه

الطب البيطري: 87,120 جنيه

التمريض: 44,640 جنيه

العلوم الأساسية: 52,800 جنيه

علوم الحاسب: 75,900 جنيه

هندسة الحاسب: 75,900 جنيه

الزراعات الصحراوية: 47,300 جنيه

الفنون والتصميم: 53,900 جنيه

الصناعات التكنولوجية: 42,900 جنيه

الهندسة: 75,900 جنيه

العمارة: 75,900 جنيه

العلوم الإدارية: 50,600 جنيه

السياحة والضيافة: 44,000 جنيه

اللغات التطبيقية: 47,300 جنيه

مصاريف جامعة الملك سلمان للطلاب الوافدين

الطب والجراحة: 8000 دولار أمريكي

طب الأسنان: 7500 دولار أمريكي

الصيدلة: 6500 دولار أمريكي

العلاج الطبيعي: 6000 دولار أمريكي

الطب البيطري: 4000 دولار أمريكي

التمريض: 3000 دولار أمريكي

العلوم الأساسية: 4000 دولار أمريكي

علوم الحاسب: 5500 دولار أمريكي

هندسة الحاسب: 5500 دولار أمريكي

الزراعات الصحراوية: 3000 دولار أمريكي

الفنون والتصميم: 3000 دولار أمريكي

الصناعات التكنولوجية: 3000 دولار أمريكي

الهندسة: 5500 دولار أمريكي

العمارة: 5500 دولار أمريكي

العلوم الإدارية: 4000 دولار أمريكي

السياحة والضيافة: 3000 دولار أمريكي

اللغات التطبيقية: 3000 دولار أمريكي



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