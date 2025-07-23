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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، تأميم المعارضة.. 87 حزبًا سياسيًا بلا حضور حقيقي

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن وجود 87 حزبًا سياسيًا بلا حضور حقيقي في الحياة السياسية وانتخابات الشيوخ تطبيق عملي للتهميش والتغييب.

 

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