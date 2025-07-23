زغلول صيام يكتب: سلامتك يا معلم.. حسن شحاتة أعظم مدرب في تاريخ مصر.. تفوق علي جوزيه واتوفيستر ...كرموه قبل فوات الأوان!

حسن شحاتة هو أعظم مدرب في تاريخ كرة القدم المصرية، شاء من شاء وأبى من أبى بإنجازات لا تقبل الشك غير أنها غير مسبوقة على مستوى العالم والذي تعرض لوعكة صحية ندعو الله أن يتجاوزها بسلام وأمان.

حديثي اليوم عن رجل أسعد الملايين ونجح في لم شمل المصريين لا فرق بين أهلاوي أو زملكاوي، فالكل على قلب رجل واحد وراء علم مصر… حسن شحاتة الذي كان يدرب بكل جوارحه ليخرج أفضل ما في اللاعبين.

إذا رتبنا المدربين في تاريخ كرة القدم المصري، فإن المعلم سيتصدر بلا منافس لأنه حقق ما لم يحققه أحد في مشوار تدريبي صعب وحافل… وما زالت الأرقام القياسية مسجلة باسمه ومن الصعب تحطيمها في المستقبل المأمول.

عندما يقود حسن شحاتة فريق المقاولون العرب في الدرجة الثانية للفوز ببطولة كأس مصر متفوقا على الأهلي ثم الفوز ببطولة السوبر المحلي متفوقا على الزمالك ومن قبله الإسماعيلي في أحد أدوار بطولة كأس مصر ليكون أول وآخر فريق يلعب في الدرجة الثانية ويفوز ببطولتين! نعم إنه حسن شحاتة يا سادة.

ثم بعد ذلك تقوده الصدفة لتولي تدريب منتخب مصر ليحقق إنجازا أو إعجازا أسطوريا بالفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا مسجلا رقما قياسيا لم يتحقق من قبل بالفوز بثلاث بطولات قارية متتالية… مشوار حافل بالعطاء.

لم أتحدث عنه كلاعب فذ وكان هتاف جمهور الزمالك (حسن شحاتة يا معلم… خلي الشبكة تتكلم)؛ لأنه ظلم بالفترة التي توهج فيها حيث كانت فترة حروب ما بين 67 و73.

كل تلك إنجازات لرجل قاد منتخب بلاده للفوز على إيطاليا بطلة العالم وقدم ملحمة أمام البرازيل.

وماذا ينتظر المسئولون لتكريم رجل أعطى الكثير والكثير لكرة القدم المصرية؟!…. لابد أن يبادر اتحاد الكرة بإطلاق اسمه على ملعب أو شيء من هذا القبيل… اختياره في اللجنة الفنية ليس كافيا بقدر أن يكون هناك تكريم لائق مقابل كل لحظة سعيدة عشناها معه.

ما لم تعرفه عن المعلم

رجل دمث الخلق لا تخرج العيبة منه. معتز بنفسه إلى أقصى درجات الاعتزاز… هوايته المفضلة بعيدا عن الكرة هي لعب الطاولة وكان غريمه قبل المباريات المهمة عم حسنين حمزة مدلك المنتخب رحمة الله عليه.

ما زال هتاف جمهور الزمالك يرن في أذني عندما أعلن اعتزاله في ثمانينيات القرن الماضي (حسن شحاتة يا حبيبنا…وحياة كريم ما تسيبنا).

كل الأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل لصانع البهجة لجماهير كرة القدم المصرية مع دعوات من القلب بأن يتجاوز الأزمة الصحية ويعود لمحبيه سالما.

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