الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زغلول صيام يكتب: سلامتك يا معلم.. حسن شحاتة أعظم مدرب في تاريخ مصر.. تفوق علي جوزيه واتوفيستر ...كرموه قبل فوات الأوان!

حسن شحاتة
حسن شحاتة

حسن شحاتة هو أعظم مدرب في تاريخ كرة القدم المصرية، شاء من شاء وأبى من أبى بإنجازات لا تقبل الشك غير أنها غير مسبوقة على مستوى العالم والذي تعرض لوعكة صحية ندعو الله أن يتجاوزها بسلام وأمان. 

حديثي اليوم عن رجل أسعد الملايين ونجح في لم شمل المصريين لا فرق بين أهلاوي أو زملكاوي، فالكل على قلب رجل واحد وراء علم مصر… حسن شحاتة الذي كان يدرب بكل جوارحه ليخرج أفضل ما في اللاعبين. 

إذا رتبنا المدربين في تاريخ كرة القدم المصري، فإن المعلم سيتصدر بلا منافس لأنه حقق ما لم يحققه أحد في مشوار تدريبي صعب وحافل… وما زالت الأرقام القياسية مسجلة باسمه ومن الصعب تحطيمها في المستقبل المأمول. 

عندما يقود حسن شحاتة فريق المقاولون العرب في الدرجة الثانية للفوز ببطولة كأس مصر متفوقا على الأهلي ثم الفوز ببطولة السوبر المحلي متفوقا على الزمالك ومن قبله الإسماعيلي في أحد أدوار بطولة كأس مصر ليكون أول وآخر فريق يلعب في الدرجة الثانية ويفوز ببطولتين! نعم إنه حسن شحاتة يا سادة. 

ثم بعد ذلك تقوده الصدفة لتولي تدريب منتخب مصر ليحقق إنجازا أو إعجازا أسطوريا بالفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا مسجلا رقما قياسيا لم يتحقق من قبل بالفوز بثلاث بطولات قارية متتالية… مشوار حافل بالعطاء.  

لم أتحدث عنه كلاعب فذ وكان هتاف جمهور الزمالك (حسن شحاتة يا معلم… خلي الشبكة تتكلم)؛ لأنه ظلم بالفترة التي توهج فيها حيث كانت فترة حروب ما بين 67 و73. 

كل تلك إنجازات لرجل قاد منتخب بلاده للفوز على إيطاليا بطلة العالم وقدم ملحمة أمام البرازيل. 

وماذا ينتظر المسئولون لتكريم رجل أعطى الكثير والكثير لكرة القدم المصرية؟!…. لابد أن يبادر اتحاد الكرة بإطلاق اسمه على ملعب أو شيء من هذا القبيل… اختياره في اللجنة الفنية ليس كافيا بقدر أن يكون هناك تكريم لائق مقابل كل لحظة سعيدة عشناها معه. 

ما لم تعرفه عن المعلم 

رجل دمث الخلق لا تخرج العيبة منه. معتز بنفسه إلى أقصى درجات الاعتزاز… هوايته المفضلة بعيدا عن الكرة هي لعب الطاولة وكان غريمه قبل المباريات المهمة عم حسنين حمزة مدلك المنتخب رحمة الله عليه. 

ما زال هتاف جمهور الزمالك يرن في أذني عندما أعلن اعتزاله في ثمانينيات القرن الماضي (حسن شحاتة يا حبيبنا…وحياة كريم ما تسيبنا). 

كل الأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل لصانع البهجة لجماهير كرة القدم المصرية مع دعوات من القلب بأن يتجاوز الأزمة الصحية ويعود لمحبيه سالما. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعلم حسن شحاته المقاولون العرب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة حسن شحاته

مواد متعلقة

زغلول صيام يكشف المستور: فضيحة العقود الوهمية للاعبين بالدورى المصرى.. ألاعيب الأندية للتهرب من حقوق الدولة!.. زيزو ليس الوحيد.. تريزيجيه وبن رمضان فى دائرة الاتهام

زغلول صيام يكتب: عندما يتعاقد الزمالك مع طبيب أجنبي.. يبقي مش ناقص غير إننا نتعاقد مع عمال غرفة الملابس أجانب؟!

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

الأكثر قراءة

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

بعد إثارة الجدل، الأزهر يوضح أسباب حذف بيان نصرة أهل غزة

تحول مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع أحمد حسن كوكا

خدمات

المزيد

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

استقرار سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 23-7-2025

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

المزيد
الجريدة الرسمية