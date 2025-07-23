يورو السيدات، تعد النسخة الجارية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات هي النسخة الـ14 في تاريخ البطولة، والتي تستضيفها سويسرا حاليا.

وقبل نهائي البطولة المقرر له الأحد المقبل، يحمل المنتخب الألماني للسيدات الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعدما توج بها 8 مرات من أصل 13 سابقة.

ومن بين هذه الألقاب 6 متتالية في الفترة ما بين 1995 حتى 2013 قبل أن يتمكن المنتخب الهولندي من كسر هذا الاحتكار في نسخة عام 2017.

سجل أبطال كأس أوروبا للسيدات قبل نهائي نسخة 2025 بسويسرا



1984: السويد.

1987: النرويج.

1989: ألمانيا.

1991: ألمانيا.

1993: النرويج.

1995: ألمانيا.

1997: ألمانيا.

2001: ألمانيا.

2005: ألمانيا.

2009: ألمانيا.

2013: ألمانيا.

2017: هولندا.

2022: إنجلترا.

وينتظر منتخب إنجلترا الفائز من مباراة ألمانيا ضد إسبانيا لمواجهته في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات 2025.

موعد مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات 2025

ويحتضن ملعب سانت جاكوب بارك في سويسرا مباراة نهائي أمم أوروبا يورو السيدات 2025 بين إنجلترا حامل اللقب والفائز من مباراة ألمانيا ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي أمم أوروبا للسيدات اليورو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا يلتقي نظيره منتخب إسبانيا اليوم الأربعاء على ملعب "ليتريجروند"، ضمن نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات يورو السيدات 2025.

وتنطلق صافرة مباراة ألمانيا أمام إسبانيا في يورو السيدات 2025 اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا

وتمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ألمانيا ضد إسبانيا مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.

وكان المنتخب الألماني تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، كما تأهل الماتادور إلى نفس الدور بعد الفوز أمام سويسرا بنتيجة 2-0.

منتخب إنجلترا يتأهل لنهائي يورو السيدات

وبلغ المنتخب الإنجليزي، حامل اللقب، نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات بفوزه على نظيره الإيطالي بهدفين لواحد بعد التمديد لوقت إضافي في نصف النهائي.

وانتهت المواجهة المثيرة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يتمّ الاحتكام إلى وقتين إضافيين ليتمكن منتخب إنجلترا من التوقيع على هدف التأهّل.

وحسمت إنجلترا موقعة نصف النهائي أمام إيطاليا والتي احتضنها "ملعب جنيف" بفضل هدفي ميشيل أجييمانج بالدقيقة 90+6 وكلو كيلي بالدقيقة 119 في المقابل أحرزت باربارا بونانسيا هدف إيطاليا الوحيد بالدقيقة 33.

يذكر أن منتخب إنجلترا ظفر بلقب النسخة الماضية من بطولة أمم أوروبا للسيدات بتغلبه على ألمانيا بهدفين لواحد في المباراة النهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.