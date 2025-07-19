إسبانيا تهزم سويسرا 2-0 وتتأهل لنصف نهائي يورو السيدات (فيديو)

الكرة النسائية، فازت إسبانيا على سويسرا 2-0 في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات لتنتظر الفائز من فرنسا أو ألمانيا بالدور قبل النهائي لليورو.

وافتتحت المهاجمة الإسبانية أثينيا ديل كاستيو التسجيل للإسبان بالدقيقة 66 بعد حلولها بديلة وأضافت كلاوديا بينا الهدف الثاني بالدقيقة 71 لتفوز إسبانيا بثتائية نظيفة على سويسرا، الدولة المضيفة وتتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

كما أهدرت الإسبانية أليكسيا بوتياس ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، وحصلت السويسرية نويل ماريتز على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الوقت بدل الضائع، لتخرج الدولة المضيفة من البطولة بعد وصولها إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في تاريخها.

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