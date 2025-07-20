أرقام صادمة لأجمل لاعبة في العالم بكأس أمم أوروبا

أمم أوروبا للسيدات، خطفت نجمة المنتخب السويسري لكرة القدم للسيدات أليشا ليمان الأضواء في بطولة أمم أوروبا المقامة حاليا في سويسرا.

وتعد لاعبة خط وسط يوفنتوس من أكثر نجمات كرة القدم النسائية تأثيرا على منصات التواصل بل يعدّها الكثير من المتابعين أجمل لاعبة كرة قدم في العالم، كما أنها لا تنفك تظهر بشكل مثير حتى أثناء المباريات.

وسلطت تقارير صحفية علي مشاركة اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما مع منتخب بلادها في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، خاصة أنها قدمت أداء كارثيا في الدقائق القليلة التي شاركت فيها حتى مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت الجمعة سويسرا وإسبانيا، بطلة العالم.

وغادر المنتخب السويسري المستضيف سباق يورو 2025 للسيدات بعد الخسارة أمام إسبانيا ( 2 ـ0) في مدينة بيرن الجمعة.

ومقابل المظهر الجميل للنجمة السويسرية، كان الأداء محبطا بالفعل، إذ لمست ليمان الكرة 5 مرات فقط في مباراتين شاركت فيهما أمام كل من فنلندا (1 ـ 1) وإسبانيا (0 ـ 2).

وشاركت اللاعبة الأجمل في العالم في 10 دقائق فقط في البطولة بواقع 9 دقائق في الجولة الثالثة من الدور الأول ضد فنلندا ودقيقة واحدة أمام الإسبانيات في ربع النهائي، بينما ظلت على دكة البدلاء في مواجهتي إيسلندا والنرويج بالدور الأول.

وبدا أن اهتمام ليمان بالكرة كان في المقام الثاني بعد اهتمامها المتزايد بمظهرها وجمالها كما أنها ظهرت بشكل مختلف في بطولة أوروبا للسيدات، وسط حديث عن خضوعها لعمليات تجميل قبل انطلاق النهائيات.

وخاضت أليشا ليمان خلال موسم 2024 ـ 2025 وهو الأول لها منذ انتقالها من أستون فيلا إلى يوفنتوس 16 مباراة في الدوري الإيطالي للسيدات وأحرزت هدفين كما صنعت هدفا واحدا.



وخاضت اللاعبة الحسناء الجزء الأكبر من مشوارها الكروي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، بعدما انتقلت من يونغ بويز السويسري في 2017 وانضمت في ذلك الوقت إلى وست هام يونايتد حتى 2020.

وحملت أليشا ليمان إثر ذلك ألوان إيفرتون ثم أستون فيلا حتى انتقالها إلى فريق السيدة العجوز في بداية موسم 2024 ـ 2025.



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