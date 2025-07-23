بزشكيان: إسرائيل تتكتم حجم خسائرها في الضربات الإيرانية وقواتنا جاهزة لضرب العمق الإسرائيلي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري إسرائيلي.



وقال بزشكيان إن إسرائيل وجهت ضربات قوية لإيران، لكن طهران ردت بقوة على عمقها الإستراتيجي، مشيرًا إلى أن "الاحتلال يتكتم على حجم الخسائر التي تكبدها في الضربات الإيرانية"، مشددًا على أن القوات الإيرانية جاهزة لضرب العمق الإسرائيلي من جديد إذا اقتضت الضرورة.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن إسرائيل "سعت لتغيير إيران وتفكيكها عبر نشر الفوضى وضرب النظام السياسي من الداخل، لكنها فشلت"، لافتًا إلى أن إيران واجهت محاولات اختراق أمنية، لكنه شدد على أن "العامل الحاسم كان التكنولوجيا وتسخير قدرات أمريكية في هذه الهجمات".

وبينما أبدى الرئيس الإيراني موقفًا متوازنًا تجاه مسار الحرب، قال: "لا نريد الحرب، ولا نعتقد أن وقف إطلاق النار دائم، لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة إن استهدفنا".

وأضاف أن إسرائيل تمنع أي نقاش داخلي حول فعالية الضربات الإيرانية، لكن "طلبها وقف الحرب يكشف الكثير" من الحقائق التي لا تعلنها رسميًّا.

وفي رد مباشر على سؤال حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، شدد بزشكيان على أن "الحديث عن انتهاء البرنامج النووي الإيراني هو مجرد وهم"، مؤكدًا أن طهران لا تزال متمسكة بقدراتها النووية كجزء من سيادتها الإستراتيجية.

وحول محاولة اغتياله التي نفذت قبل أسابيع، قال الرئيس الإيراني إن "الحادثة جزء من سعي إسرائيل لتحويل المعركة نحو اغتيال القادة السياسيين، بعد أن استهدفت القادة العسكريين في المراحل السابقة".

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا غير مسبوق، على وقع تصعيد متواصل بين إيران وإسرائيل، وتزايد الضغوط الدولية لكبح جماح المواجهة العسكرية التي بدأت تتخذ طابعًا إقليميًّا مفتوحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.