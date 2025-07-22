الثلاثاء 22 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال يكشف احتمالية تجدد المعركة مع ‎إيران

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء إن هناك احتمالًا لتجدد المعركة مع ‎إيران.

 

جبهتان مفتوحتان في غزة واليمن

وأضاف وزير جيش الاحتلال: لدينا جبهتان مفتوحتان في غزة واليمن وعلينا حسمهما كليًّا.. زاعمًا: نحن في أقرب نقطة من تحقيق أهداف الحرب.

وتابع وزير جيش الاحتلال: علينا بلورة خطة فعالة للتأكد من أن ‎إيران لن ترمم مشروعها النووي والصاروخي.

مفاوضات الملف النووي الإيراني 

وأفاد التلفزيون الإيراني، أمس بأن طهران وافقت على عقد جولة مفاوضات جديدة مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا استجابة لطلب أوروبي.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه "بحسب المؤشرات فإن جولة التفاوض الجديدة مع الدول الأوروبية الثلاث ستعقد الجمعة المقبلة في إسطنبول".

وأوضح أن "المفاوضات مع الأوروبيين ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية وموضوعها البرنامج النووي".

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