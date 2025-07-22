نائب محافظ الإسماعيلية: نكثف استعداداتنا لمهرجان المانجو الثالث ( صور )

أكد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تكثف الاستعدادات والتجهيزات لمهرجان المانجو في نسخته الثالثة والمقرر انطلاقه ٨ أغسطس القادم.

فاعليات جديدة بالمهرجان

واشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أن المهرجان يضم هذا العام عددًا من الفعاليات والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع كافة المشاركين بلجنة تنظيم المهرجان؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المهرجان وفتح فرص لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.



جانب من الاجتماع، فيتو



عروض فنية جديدة

وينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية من خلال عدة فعاليات حيث يضم عروض فنية في شارع محمد علي، يعقبه حفل مسائي في القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، بحضور عدد من السفراء والمحافظين المقرر توجيه دعوات الحضور لهم، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوعين.

جانب من الاجتماع، فيتو

كما يقام بحدائق نمرة ٦ سوق لبيع المانجو وكذلك حفلات وفعاليات متنوعة للمواطنين وضيوف المحافظة.



اعداد ملف كامل للمهرجان

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات تحت رعاية وإشراف وتنظيم محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، والذي يهدف إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

ضم الاجتماع التنسيقي اليوم، اللجنة المنظمة للمهرجان بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، رؤساء الأحياء الثلاثة، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مديري عموم الصحة والتموين والزراعة والشباب والرياضة، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، ممثل هيئة قناة السويس، معاون المحافظ للمشروعات، المستشار الإعلامي للمحافظ، ممثلي مديرية الأمن، إدارة مرور الإسماعيلية والحماية المدنية، ومديري إدارات العلاقات العامة والعلاقات الخارجية والسياحة والإعلام والشبكة الوطنية.



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