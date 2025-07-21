محافظ الإسماعيلية: تنسيق دائم مع الرعاية الصحية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة (صور)

أكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الرعاية الصحية وربط كامل بين الجهات لتعظيم الاستفادة من كافة أصول الدولة بالمحافظة لتقديم نموذج متطور للخدمات الحكومية، يعزز من جاهزية الإسماعيلية كمحافظة رائدة في تقديم خدمات التأهيل والرعاية الطبية المتخصصة.

تفقد المركز الدولي للتأهيل

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسماعيلية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لتفقد أعمال الإنشاء الجارية بالمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، والمقرر ربطه بالقرية الأولمبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير خدمات التأهيل والطب الرياضي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة الخدمات المقدمة

أكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة الميدانية الموسعة لمحافظة الإسماعيلية اليوم، حجم الخدمات المقدمة وجهود التطوير المستمرة بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

جانب من الجولة، فيتو

وأكد أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.

جانب من الجولة، فيتو

وخلال الجولة تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال الإنشاء الجارية بالمركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، والمقرر ربطه بالقرية الأولمبية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير خدمات التأهيل والطب الرياضي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مجمع المخازن

كما شملت الجولة التفقدية متابعة أعمال إنشاء مخازن مجمع الإسماعيلية الطبي، والتي ستعمل بالتكامل مع المخازن الاستراتيجية للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يعزز منظومة الإمداد الدوائي واللوجيستي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: “نمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة صحية ذكية تدعم ريادة مصر في الطب الرياضي والسياحة العلاجية بإشراك كافة الفاعلين من القطاع الحكومي والخاص والأهلي، والمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تجسد نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية الشاملة، وتسهم في تحقيق تنمية صحية مستدامة وفق خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصحي”.

وأشاد بما تشهده محافظة الإسماعيلية من طفرة حقيقية في البنية التحتية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي سيضم 18 عيادة خارجية و50 سرير إقامة داخلية، وقسمًا متكاملًا للأشعة والتحاليل الطبية، إلى جانب خدمات متخصصة في التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي، والعلاج المائي، والتنفس الصناعي، والأطراف الصناعية، والتقييم الحركي والعصبي، والتحكم في الألم، ليُقدم المركز بذلك تجربة تأهيلية متكاملة تحت سقف واحد.

وأضاف السبكي أن المركز يهدف إلى تقليل تكاليف العلاج بالخارج في مجالات الطب الرياضي والتأهيلي، إلى جانب دعم ملف مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، مؤكدًا أن المركز سيُمثل نقطة جذب واعدة للاستثمار في مجال الطب الرياضي والسياحة العلاجية في مصر.



تجدر الإشارة، إلى أن الزيارة الميدانية لمحافظة الإسماعيلية اليوم تتضمن تفقد عدد آخر من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، ومنها مستشفى التل الكبير، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة، بالإضافة إلى تفقد مستشفى الأورام بالإسماعيلية.

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