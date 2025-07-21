رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل وفد المشيخة لمتابعة العمل ببيت الشباب (صور)

استقبل اليوم الإثنين، الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وفدًا من المشيخة، لمتابعة الأعمال الجارية ببيت الشباب والمبنى الإدارة الجديد للمنطقة.

تشكيل الوفد الزائر

وضم وفد مشيخة الأزهر كل من السيد عفيفي مدير إدارة الخدمات، وياسر حافظ مدير عام الخدمات، أحمد حمزة مدير العلاقات العامة.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما كان في استقبالهم لجنة من منطقة الإسماعيلية الأزهرية و المكونة من عبد الباقي الحداد، مدير إدارة الأمن،عماد العنتبلي، مدير التعاقدات، طاهر السنجهاوي، مدير التخطيط والمتابعة، أحمد الصاوي، مدير الوسائل التعليمية، سامية الدسوقي، مسؤولة العلاقات العامة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد المباني الجديدة

وخلال الجولة قام وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقة الوفد في تفقد أعمال بيت الشباب والمبنى الإداري والاطلاع على ما تم من أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ثم تفقدوا المبنى الإداري للاطمئنان على جاهزيته والعمل على إزالة جميع العوائق أمام تجهيز المبنى في أسرع وقت.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وعلى صعيد أخر كان قد تابع الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الثاني، بمجمع فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي الذي يضم معهد (فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجى الابتدائى، فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي الإعدادي الثانوي).

وتأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، من توفر الهدوء والاستقرار داخل اللجان، والتأكد من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول مع الطلاب أو أعضاء اللجنة.

توزيع الأوراق الامتحانية

واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على توزيع أوراق الامتحان في الوقت المناسب وعدم وجود أي عائق خلال الامتحان.

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