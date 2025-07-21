الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل وفد المشيخة لمتابعة العمل ببيت الشباب (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

استقبل اليوم الإثنين، الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وفدًا من المشيخة، لمتابعة الأعمال الجارية ببيت الشباب والمبنى الإدارة الجديد للمنطقة.

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني وخطة النشاط الصيفي (صور)

محافظ الإسماعيلية: تنسيق دائم مع الرعاية الصحية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة (صور)

تشكيل الوفد الزائر 

وضم وفد مشيخة الأزهر كل من السيد عفيفي مدير إدارة الخدمات، وياسر حافظ مدير عام الخدمات، أحمد حمزة مدير العلاقات العامة.  
 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

كما كان في استقبالهم لجنة من منطقة الإسماعيلية الأزهرية و المكونة من عبد الباقي الحداد، مدير إدارة الأمن،عماد العنتبلي، مدير التعاقدات، طاهر السنجهاوي، مدير التخطيط والمتابعة، أحمد الصاوي، مدير الوسائل التعليمية، سامية الدسوقي، مسؤولة العلاقات العامة.   

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

تفقد المباني الجديدة 

وخلال الجولة قام وكيل الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقة الوفد في تفقد أعمال بيت الشباب والمبنى الإداري والاطلاع على ما تم من أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ثم تفقدوا المبنى الإداري للاطمئنان على جاهزيته والعمل على إزالة جميع العوائق أمام تجهيز المبنى في أسرع وقت.
 

جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 
جانب من الجولة، فيتو 

 

وعلى صعيد أخر كان قد تابع الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الثاني، بمجمع فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي الذي يضم معهد (فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجى الابتدائى، فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي الإعدادي الثانوي).  

 

وتأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، من توفر الهدوء والاستقرار داخل اللجان، والتأكد من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول مع الطلاب أو أعضاء اللجنة.  

توزيع الأوراق الامتحانية 

واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على توزيع أوراق الامتحان في الوقت المناسب وعدم وجود أي عائق خلال الامتحان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية بيت شباب الأزهر الشريف بالإسماعيلية المبنى الجديد للمنطقة

مواد متعلقة

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني وخطة النشاط الصيفي (صور)

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: تنسيق دائم مع الرعاية الصحية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة (صور)

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة قاتل خالته في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها على موقع فيتو

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

زغلول صيام يكتب: عندما يتعاقد الزمالك مع طبيب أجنبي.. يبقي مش ناقص غير إننا نتعاقد مع عمال غرفة الملابس أجانب؟!

إصابة المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة في حادث تصادم بالإسماعيلية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

المزيد
الجريدة الرسمية