قرار وزاري بتحديد أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير في أوقات العمل غير الرسمية

أقرت وزارة السياحة والآثار قواعد تحديد أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير خلال فترة التشغيل التجريبي التي يجري العمل بها حتى الافتتاح الرسمي لقاعات العرض والمقرر لها في النصف الأخيرة من 2025.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في القرار الوزاري رقم 458 لسنة 2025 أن مقابل الزيارة بـالمتحف المصري الكبير لتكون أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي بمقابل 200 جنيه للمصريين و25 دولار لغير المصريين.



كما حددت الوزارة أسعار تذاكر الزيارة خارج مواعيد العمل الرسمية (الفتح الخاص) بسعر 250 ألف جنيه لمجموعة مكونة من 50 فردا، بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد كل حسب فئته، ويُضاف خمسة آلاف جنيه مصري لكل فرد إضافي عن العدد المذكور أعلاه، ويتم احتساب ما يعادل الدولار بالعملة المحلية والإعلان عنه شهريًا طبقًا لسعر الصرف المعلن.

أسعار تذاكر زيارة غير المصريين

أوضح القرار الوزاري أنه سيتم تعديل مقابل الزيارة للزائر غير المصري خلال مواعيد العمل الرسمية ويومي الفتح المسائي ابتداء من تاريخ فتح قاعة توت عنخ أمون ومتحف مراكب خوفو للجمهور ليصبح ما يعادل ٣٠ دولار أمريكي للفرد.



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