أشرف صبحي يتلقى خطابا من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعديلات قانون الرياضة

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية، بعد الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة.

تضمن الخطاب تقدير وشكر اللجنة الأولمبية الدولية للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال مناقشات تعديل قانون الرياضة.

وأكد الخطاب الذي أُرسل بعد سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية التي شاركت فيها آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة سعدت بالتوافق الكامل ضمن الصيغة النهائية للقانون، والتي تم اعتمادها من قِبل البرلمان المصري مؤخرًا.

وتضمن الخطاب تطلّع اللجنة الأولمبية الدولية إلى استلام النسخة النهائية من القانون المعدل.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بالتقدير الدولي، مؤكدًا أن قانون الرياضة الجديد يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية.



أشرف صبحي: قانون الرياضة الحالي جيد

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة تقديم الوزارة دعم مالي للأندية الكبرى في مصر.

تصريحات وزير الرياضة

وأوضح أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاختلاف في طريقة إدارة الأندية مقارنة بالاتحادات الرياضية يستلزم إدخال تعديلات على القانون، بما يتماشى مع خصوصية كل جهة وطبيعة عملها.

وأضاف: "لدينا لائحة مالية تنظم عمل الأندية والاتحادات، وتهدف بالأساس إلى حماية حقوق أعضاء الجمعيات العمومية".

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تقدم دعما ماليًا مباشرا للأندية الكبرى، مؤكدا أن توجه الدولة حاليا هو تمكين هذه الأندية من تحقيق مواردها ذاتيا".

وكشف الوزير عن أن التعديلات التي تضمنها قانون الرياضة تمنح أعضاء مجالس الإدارات الحق في التواجد ضمن مجالس إدارات الشركات التابعة للأندية".

اختتم الوزير حديثه مشيرا أن الوزارة تمتلك إدارة متخصصة للرقابة والتفتيش، تعنى بمتابعة كافة الملفات المالية الخاصة بالأندية.

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