اللجنة الأولمبية توقع بروتوكول مع أحد المستشفيات لتعزيز صحة الرياضيين

وقع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بروتوكول تعاون طبي مع أحد المستشفيات، يتضمن عمل الدورات التدريبية لأطباء المنتخبات وتقديم الخدمات للاعبين والعاملين والموظفين باللجنة وذلك في إطار حرص ورؤية اللجنة الأولمبية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للاعبين الأولمبيين والعاملين باللجنة الاولمبية.

شهد توقيع البروتوكول المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومسئولي المستشفى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وهم:

حازم حسني الأمين العام

محمد محمود عضو مجلس الإدارة

طارق السعيد عضو مجلس الإدارة

حسين السمري المدير التنفيذي

حسن كمال رئيس اللجنة الطبية



وتعتبر هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، لضمان جاهزية الرياضيين بدنيًا وصحيًا، وتوفير بيئة رياضية آمنة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الرياضية.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن التعميم الصادر من جانب وزارة الشباب والرياضة لتطبيق الأكواد الطبية الواردة باللائحة الطبية الصادرة عن الوزارة.

وقال المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، إنه سعيد بتوقيع البروتوكول، والفائدة الطبية التي ستعود على الرياضيين الأولمبيين. مشيرا إلى أن البروتوكول ينقسم إلى جزئين، الاول خاص بالرعاية الطبية في جميع التخصصات للاعبين الأولمبيين وموظفي اللجنة الاولمبية. أما الجزء الثاني فهو خاص بالتخفيضات الكبيرة جدا للاعبين الرياضيين الأولمبيين.

وتابع إدريس أنه سيتم إقامة دورات تدريبية بالمستشفى للأطباء والمدربين والإداريين لمواكبة التطورات الخاصة بالإنقاذ الطبي، وسيكون ذلك بتكلفة مالية ضئيلة جدا وذلك لتطبيق الكود الطبي الخاص بوزارة الشباب والرياضة.

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