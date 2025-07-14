الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأولمبية تهنئ الإسكواش على نتائجه الأوروبية، وإدريس يشيد باللاعبين

منتخب الإسكواش
منتخب الإسكواش

الاسكواش، وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس  التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للإسكواش والاتحاد المصري للعبة  على النتائج الجيدة التي حققوها في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة للناشئين التي أقيمت خلال الفترة من من 10 إلى 13 يوليو الجاري، وكذلك بطولة هولندا الدولية المفتوحة للناشئين فى الفترة من 3 إلى 6 يوليو الحالي.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن تفاؤله بالإنجازات التي حققها ناشئو وناشئات المنتخب الوطني للإسكواش في البطولتين، والتي تمثل انعكاسًا حقيقيًا لريادة مصر في هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤكدا أن ما يقدمه هذا الجيل من أداء متميز يعكس حجم الموهبة والدعم المؤسسي المتكامل الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الإسكواش، والذي يُعد أحد أعمدة نجاح المنظومة الرياضية الوطنية.

وشدد المهندس ياسر ادريس على أن  الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة حريصة كل الحرص  على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وذلك في إطار خطط متكاملة تُعدّ من الآن بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، بالاضافة إلى توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الأعمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش الأولمبية ياسر إدريس

مواد متعلقة

أشرف صبحي يتلقى خطابا من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب تعديلات قانون الرياضة

وزير الرياضة يشيد بفوز لانا فتح الله بطلة الإسكواش على لاعبة إسرائيلية

الإسماعيلي يخاطب اللجنة الأولمبية رسميًّا لعقد جمعية عمومية غير عادية

تفاصيل لقاء وزير الرياضة ولاعبة الإسكواش كنزي أيمن

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

نقابة المهن التعليمية تكشف حقيقة زيادة قيمة المعاشات

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

المزيد
الجريدة الرسمية