الأولمبية تهنئ الإسكواش على نتائجه الأوروبية، وإدريس يشيد باللاعبين

الاسكواش، وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للإسكواش والاتحاد المصري للعبة على النتائج الجيدة التي حققوها في بطولة أوروبا الدولية المفتوحة للناشئين التي أقيمت خلال الفترة من من 10 إلى 13 يوليو الجاري، وكذلك بطولة هولندا الدولية المفتوحة للناشئين فى الفترة من 3 إلى 6 يوليو الحالي.

وأعرب المهندس ياسر إدريس عن تفاؤله بالإنجازات التي حققها ناشئو وناشئات المنتخب الوطني للإسكواش في البطولتين، والتي تمثل انعكاسًا حقيقيًا لريادة مصر في هذه الرياضة على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤكدا أن ما يقدمه هذا الجيل من أداء متميز يعكس حجم الموهبة والدعم المؤسسي المتكامل الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الإسكواش، والذي يُعد أحد أعمدة نجاح المنظومة الرياضية الوطنية.

وشدد المهندس ياسر ادريس على أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة حريصة كل الحرص على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وذلك في إطار خطط متكاملة تُعدّ من الآن بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية للاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028"، بالاضافة إلى توسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الأعمار.

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