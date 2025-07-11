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رياضة

الإسماعيلي يخاطب اللجنة الأولمبية رسميًّا لعقد جمعية عمومية غير عادية

الإسماعيلي،فيتو
الإسماعيلي،فيتو

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحسم مصير المجلس في الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مساء الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأحداث الجارية، حيث قرر مجلس إدارة النادي الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لطرح أو تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي.

وخاطب النادي الإسماعيلي اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن للدعوة لجمعية عمومية غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وذلك بطرح أو تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي، وتم سداد الرسوم المقررة قانونًا.

كما خاطب النادي الإسماعيلي مديرية  الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية للدعوة لإقامة جمعية عمومية غير عادية.

وأصدر الإسماعيلي بيانا يؤكد أن قرار المجلس “يأتي احترامًا وتقديرًا للشارع الإسمعلاوي وأعضاء الجمعية العمومية وللشفافية المطلقة وترك الأمر في يد أعضاء الجمعية أصحاب المصلحة الحقيقية، وتأكيدا على عدم تمسكهم بمقاعدهم إلا للصالح العام واستكمال العديد من المشروعات الجاري العمل على تنفيذها وخاض بشأنها خطوات جادة واقتراب دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع”.

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