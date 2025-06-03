زراعة الشرقية يوجه بمكافحة الآفات بالمحاصيل الزراعية وتنقية الحيازات المسجلة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وأوضح أنه بالإشتراك مع الإدارة المركزية للإرشاد وبالتنسيق المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، قامت المديرية بالمرور الميداني لمنطقة شرق الدلتا لمكافحة الآفات علي زراعات القطن والذرة بناحية الجوسق ببلبيس لفحص الزراعات ومقابلة المزارعين للتوعية بعلاج أي إصابات سواء في محصول القطن أو دودة الحشد الخريفية التي تصيب محصول الذرة.

وذلك بحضور المهندس محمود سويد مدير عام منطقة شرق الدلتا لمكافحة الآفات بالادارة المركزية للمكافحة بالوزارة وعدد من مهندسي منطقة شرق الدلتا لمكافحة الآفات، كذلك جهاز المكافحة بالإدارة الزراعية ببلبيس وجهاز جمعية الجوسق بالمركز.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافطة الشرقية بتنظيم اجتماع بحضور مسئولى كارت الفلاح بالمديرية وعلى مستوى الإدارات الزراعية، وذلك لمناقشة بيان الأحواض المسجلة بالرقم القومي بالمنظومة وغير مسجل لها مساحة للحائزين، بجانب تنقية الحيازات الزراعية وتحديث البيانات الخاصة بالمزارعين وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

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