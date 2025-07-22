احذري: التعامل الخاطئ مع حمو النيل يزيد من ظهوره عند الأطفال

حمو النيل من الإصابات الجلدية الشهيرة التي تصيب الصغار عادة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع حرارة الطقس ما يسبب التهابات بالجلد.

وعادة تحرص الأمهات على علاج حمو النيل لأنه يعتبر إصابة بسيطة، والعلاج يكون من خلال جلوس الطفل فى مكان جيد التهوية مع الباسه ملابس قطنية واسعة وإحمامه يوميا.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: إن حمو النيل من أشهر الإصابات الجلدية فى الصيف التى تصيب الصغار نتيجة ارتفاع حرارة الطقس وكثرة التعرق، ولكن أحيانا تتصرف الأمهات معه بشكل خاطيء مايزيد من الإصابة بدلا من يخفيها.

سلوكيات خاطئة تزيد من حمو النيل عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد أن هناك سلوكيات خاطئة تزيد من حمو النيل عند الأطفال، منها:

وضع بودر أو نشا مباشرة على الجلد، مايسبب انسداد مسام الجلد وبالتالي تزداد الالتهابات.

دهان كريمات ثقيلة بدون استشارة طبية ما يضر بجلد الطفل.

ترك الطفل فى الحفاض وقت طويل ما يزيد من حمو النيل وانتشاره فى الجسم.

الباس الطفل طبقات كثيرة من الملابس خوفا عليه من التكييف مايسبب فى سخونة الحسن وتعرفه وهذا يزيد من حمو النيل.

استخدام صابون عطري مايسبب تهيج الجلد أكثر عند الأطفال.

وتابع، أن حمو النيل إصابة بسيطة ولكن والتصرفات الخاطئة التى ذكرناها يمكن أن يصبح إصابة خطيرة ويتحول إلى التهاب شديد، لذا يجب الحذر والتعامل معه تحت إشراف طبى حفاظا على صحة الطفل.

حمو النيل، فيتو

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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