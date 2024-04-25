حمو النيل، الأسباب والأعراض وطرق العلاج

حمو النيل، حمو النيل من الالتهابات الجلدية التي تنتشر بين الصغار فى فصل الصيف وتسبب لهم الحكة و الأحمرار بالجلد.

وحمو النيل نوع من أنواع حساسية الجلد تحدث عادة فى فصل الصيف ويصاب بها الأطفال وتسبب لهم أعراض مزعجة.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، تكتشف بعض الأمهات بقعا حمراء على جلد أطفالها في مناطق الملابس، ترى في وسط كل بقعة نتوءات صغيرة، وهذه البقع تكون مؤلمة وتظهر في الصيف، ويطلق عليها العامة اسم الحمو أو " حمو النيل" وهي تظهر في الصيف وتكون مؤلمة ومزعجة.

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أعراض حمو النيل

وأضاف عبد الحميد، أن حمو النيل يظهر في الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأعراضه تكون عبارة عن ظهور بقع حمراء في منطقة الملابس، وغالبًا ما تكون الملابس صيفية تخفي الصدر والظهر، وتظهر الساعدين والساقين، وقد تظهر هذه البقع بين الفخذين، وحول العنق، وفي بعض المضاعفات لحساسية الصيف قد تحدث العدوى البكتيرية الثانوية، التي تسببها المكورات العنقودية.

حمو النيل، فيتو

أسباب الإصابة بحمو النيل

وتابع، وعن سبب ظهور حمو النيل أو مايعرف بحساسية الحرارة، يرجع إلى:-

حرارة الجو المرتفعة.

نوم الطفل لفترة طويلة في الفراش بسبب إصابته بالحمى.

مكوث الشخص الأكبر لساعات طويلة في الفراش في الجو الحار.

النشاط البدني، ولعب الصغار في الجو الحار مما يؤدي لانسداد قنوات العرق لأنه لا يحصل على حمام مباشرة لعدة مرات في أيام الحر.

ارتفاع رطوبة الجو خاصة في المناطق القريبة من البحر.

عدم نضج القنوات الخاصة بالعرق عند المواليد الصغار مما يؤدي إلى انحصار العرق تحت الجلد، وقد يتطور الطفح الحراري في الأسبوع الأول من العمر، وقد يكون المولود في حضانة صناعية مرتفعة الحرارة، كما أن الملابس التي يرتديها الطفل تلعب دورًا في إصابة الطفل بحساسية الحرارة إذا كانت ثقيلة أو صوفية.

علاج حمو النيل عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أن علاج حمو النيل عند الأطفال بسيط، ويكون كالتالى:-

يجب أن يرتدي الطفل ملابس صيفية خفيفة وقطنية.

يجب أن يحصل على الحمامات الباردة عدة مرات في اليوم.

التجفيف الجيد للجلد بعد الحمام أو التشطيف، وخاصة ثنيات الجلد.

يمكن إستخدام بعض المواد التي تخفف من الاحمرار والتهيج مثل بودرة التلك الغير معطرة.

يجب تشغيل المراوح والمكيفات عند إصابة الطفل بحمو النيل لتخفيف حرارة الجو حوله.

يعتبر جل الصبار من المستحضرات الملطفة للبشرة، ويمكن تطبيقها عدة مرات في اليوم لتلطيف بشرة الطفل.

استخدام المرطبات باستشارة الطبيب.