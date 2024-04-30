تجنب الإصابة وطرق الوقاية، حمو النيل يهدد صحة الأطفال والكبار مع اشتداد حرارة الصيف
حمو النيل، مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد حرارة الصيف، بدأت حالات الإصابة بحمو النيل في الازدياد، خاصة بين الأطفال والكبار.
ما هو حمو النيل؟
حمو النيل هو مرض جلدي شائع في مصر خلال فصل الصيف، ويصيب الأطفال والكبار على حد السواء.
أعراض حمو النيل
ظهور بثور حمراء على الجلد ذات رؤوس بيضاء
احمرار والتهاب الجلد
حكة الجلد
عدم تعرق المناطق المصابة
أسباب حمو النيل
يعتقد أن حمو النيل ناتج عن انسداد الغدد العرقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الزائد.
علاج حمو النيل
لا يوجد علاج محدد لحمو النيل، ولكن يمكن تخفيف الأعراض باستخدام بعض العلاجات المنزلية مثل:
الكمادات الباردة
المراهم الموضعية المضادة للحكة
الكريمات المرطبة
الوقاية من حمو النيل
ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة من القطن
شرب الكثير من السوائل
تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة
استخدام واقي الشمس
الحرص على الاستحمام بانتظام
استخدام صابون لطيف
ترطيب البشرة بانتظام
تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية
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