الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تجنب الإصابة وطرق الوقاية، حمو النيل يهدد صحة الأطفال والكبار مع اشتداد حرارة الصيف

حمو النيل، فيتو
حمو النيل، فيتو

حمو النيل، مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد حرارة الصيف، بدأت حالات الإصابة بحمو النيل في الازدياد، خاصة بين الأطفال والكبار.

ما هو حمو النيل؟

حمو النيل هو مرض جلدي شائع في مصر خلال فصل الصيف، ويصيب الأطفال والكبار على حد السواء.

أعراض حمو النيل

ظهور بثور حمراء على الجلد ذات رؤوس بيضاء
احمرار والتهاب الجلد
حكة الجلد
عدم تعرق المناطق المصابة
 

أسباب حمو النيل

يعتقد أن حمو النيل ناتج عن انسداد الغدد العرقية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق الزائد.

علاج حمو النيل

لا يوجد علاج محدد لحمو النيل، ولكن يمكن تخفيف الأعراض باستخدام بعض العلاجات المنزلية مثل:

Advertisements

الكمادات الباردة
المراهم الموضعية المضادة للحكة
الكريمات المرطبة
 

الوقاية من حمو النيل 

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة من القطن

شرب الكثير من السوائل

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة

استخدام واقي الشمس

الحرص على الاستحمام بانتظام

استخدام صابون لطيف

ترطيب البشرة بانتظام

تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

حمو النيل ارتفاع درجات الحرارة التهاب الجلد اسباب حمو النيل اعراض حمو النيل العلاجات المنزلية الغدد العرقية الكمادات الباردة

مواد متعلقة

معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، 50 عامًا من العطاء العلمي والبحث والإبداع

أهمية فيتامين د للجسم وأبرز المصادر الطبيعية للحصول عليه

التشخيص المبكر والعلاج المناسب، مفتاح أمل لمرضى انحلال الجلد الفقاعي

أمل جديد لمرضى انحلال الجلد الفقاعي، العسل والنباتات الطبية عامل مساعد في العلاج

وزيرة البيئة تسلم محطة نويبع الوسيطة لاستقبال 15 طن مخلفات يوميًا

كل ما تريد معرفته عن الفيروس المسبب للحزام الناري وسعر لقاحه في مصر

وزارة البيئة تستعرض أبرز أنشطتها في الفترة من 20 إلى 28 أبريل 2024

حملة عاجلة لجمع النفايات من غزة تخفيفًا للأزمة الصحية والبيئية
ads

الأكثر قراءة

كواليس تصرف أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة ضده

سعد الدين الهلالي يرد على زاهي حواس بشأن فرعون موسى (فيديو)

4 حكايات من دفتر أحوال الأهلى.. كولر يجمد عروض السعودية للرحيل عن الجزيرة.. وبيرسى تاو مطلوب فى قطر.. ونجم الأهلى يدرس الاعتزال نهاية الموسم

ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة

فصل جديد اليوم في دعوى إثبات نسب طفل لاعب الزمالك السابق

تجنب الإصابة وطرق الوقاية، حمو النيل يهدد صحة الأطفال والكبار مع اشتداد حرارة الصيف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

الصحة تقدم 9 نصائح لحماية الأطفال من مخاطر "الدارك ويب" وخط ساخن للإبلاغ عن الاستغلال الإلكتروني

منوعات

المزيد

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

أستاذ مناخ يكشف أسباب الأعاصير في اليمن والسعودية والإمارات

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads