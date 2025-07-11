أعراض حمو النيل عند الأطفال وأفضل طرق العلاج

حمو النيل من الأمراض الجلدية الشهيرة التى يصاب بها الكبار والصغار فى فصل الصيف وهو عبارة عن حبوب صغيرة تشبه الطفح الجلدي تسبب الحكة.

وحمو النيل يظهر عادة فى منطقة الرقبة ويسبب حكة شديدة وحرقان بالجلد ما يزعج الصغار كثيرا وتحرص الأمهات على تفاديه بتخفيف ملابس الطفل وجلوسه فى مكان جيد التهوية.

أعراض حمو النيل عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن حمو النيل عبارة عن طفح جلدي يظهر عند الأطفال الصغار بسبب العرق الكثير والحر، وهذا الطفح يظهر فى:-

الرقبة

الظهر

أسفل اليدين

بين الفخذين

على البطن أو الوجه

علاج حمو النيل عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أنه لعلاج حمو النيل وتجنب الإصابة به مرة أخرى يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

إلباس الطفل ملابس قطنية خفيفة وواسعة لأن القطن يمتص العرق وبالتالى يعمل على تهدئة الجلد.

إحمام الطفل بماء فاتر فى الصيف وليس ساخنا.

يجب جلوس الطفل في مكان جيد التهوية به مروحة أو تكييف ولكن دون توجهم عليه بشكل مباشر.

استخدام بودر الأطفال بعد الحمام، بدون إكثار.

ممنوع الكريمات الثقيلة أو المرطبات الزيتية، لأنها تغلق مسام الجلد وتزيد المشكلة.

تغيير الحفاضات أو الملابس المبللة بسبب العرق أول بأول لأن العرق والرطوبة بيئة مثالية لحمو النيل.

وتابع: عادة يتم علاج حمونيل سريعا تدون تدخل طبى فقط بالتعليمات السابقة، ولكن أحيانا يحتاج الطفل إلى طبيب وذلك فى حالة زيادة الطفح الجلدي وأصبحت الحبوب ملتهبة أكثر أو زيادة الحكة مع ارتفاع حرارة الطفل واستمر ذلك الوضع أكثر من يومين دون تحسن.

أعراض حمو النيل عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.