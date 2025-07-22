فيلم درامي، تفاصيل سقوط سيارة نقل من معدية ببورسعيد ومصرع شخص وإصابة آخر

انتشلت فرق الإنقاذ، مساء الإثنين، جثة شخص وآخر مصاب في حادث سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بسقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد، مع وجود تأكيدات من شهود عيان بوجود أشخاص داخل السيارة لحظة سقوطها، فانتقلت فرق البحث والإنقاذ والمعدات اللازمة وإحدى القاطرات إلى موقع الحادث وجرى انتشال جثة شخص وآخر مُصاب.

وكشفت مصادر أن الواقعة جاءت لحظة استقلال سيارتين نقل معدية شرق التفريعة ببورسعيد، فتعرضت إحداها لعطل مفاجئ فنزل السائق لإصلاحه وأثناء ذلك انفجر إطار السيارة وتحركت للخلف، ما تسبب في دهسه وبتر ساقيه واصطدامها بالسيارة الأخرى التي سقطت في المياه.

وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومواصلة البحث عن أي أشخاص داخل المياه.

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