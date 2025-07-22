الثلاثاء 22 يوليو 2025
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طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز

الأرز البسمتي، فيتو
الأرز البسمتي، فيتو

طريقة عمل الأرز البسمتي، الأرز البسمتي من أنواع الأرز الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في دول الخليج والهند حيث يستخدم فى عمل الكبسة والبرياني وغيرهم.

وطريقة عمل الأرز البسمتي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث يقدم بجانب اللحوم والدجاج.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الأرز البسمتي.

مكونات عمل الأرز البسمتي:

كوبان من الأرز البسمتي

3 أكواب من الماء أو مرق الدجاج

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة

رشة من الملح

عود قرفة

2 حبة حبهان

ورقة لورى

طريقة عمل الأرز البسمتي:

  • اغسلي الأرز جيدا بالماء البارد حتى يصبح الماء صافيا.
  • انقعيه في ماء فاتر لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم صفيه جيدا.
  • في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة.
  • أضيفي التوابل الكاملة مثل القرفة والحبهان وورق اللورى، وقلبي لبضع ثوانى حتى تفوح رائحتها.
  • أضيفي الأرز وقلبيه بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى تتغلف الحبات بالزيت.
  • أضيفي الماء أو المرق والملح واتركيه حتى يغلي.
  • عند الغليان، خففي النار إلى أقل درجة، غطي القدر واتركي الأرز يطهى لمدة 15-18 دقيقة دون رفع الغطاء.
  • بعد انتهاء الوقت، ارفعي القدر عن النار ودعيه يرتاح مغطى لمدة 5 دقائق.
  • افردي الأرز برفق باستخدام شوكة.
  • قدميه مع الدجاج المشوي، أو اللحم، أو الخضار، أو الصوصات المفضلة لديكِ مثل الزبادي أو الدقوس.
  • يمكنك إضافة الزعفران أو الكركم للحصول على لون ونكهة مميزة.
  • استخدمي مرق دجاج أو لحم بدل الماء لمذاق أغنى.
طريقة عمل الأرز البسمتى 
طريقة عمل الأرز البسمتى 

ولعمل الأرز الريزو 

مكونات عمل الريزو:-

2 كوب أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة صلصة باربكيو

ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة سكر بني اختياري

مرق دجاج أو ماء مغلي حوالي 4 أكواب

للدجاج المقلي (ستربس)

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح

عصير ليمونة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

بهارات دجاج

بيضة

كوب دقيق

بقسماط

طريقة عمل الريزو:-

  • اغسلي الأرز جيدا وانقعيه 20 دقيقة ثم صفيه.
  • في قدر على النار، سخني الزيت وأضيفي الثوم المفروم حتى يذبل.
  • أضيفي البابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، والملح وقلبي الخليط.
  • أضيفي صلصة الباربكيو والسكر وقلبي دقيقة حتى تتجانس المكونات.
  • أضيفي الأرز وقلبيه مع التوابل جيدا لمدة 3 دقائق.
  • أضيفي المرق أو الماء المغلي، ودعيه حتى يغلي.
  • خففي النار وغطي القدر واتركيه ينضج حوالي 20 دقيقة حتى يستوي.
  • ثم تبلي شرائح الدجاج بالليمون، الثوم، الملح، الفلفل وبهارات الدجاج واتركيها نصف ساعة.
  • مررى الدجاج في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط.
  • اقليه في زيت غزير حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.
  • قدمي الريزو في طبق، وضعي فوقه شرائح الدجاج المقرمشة.
  • يمكنك إضافة صوص باربكيو أو مايونيز حار أو كاتشب حسب الرغبة.
  • يمكنك إضافة خضروات مفرومة مثل الفلفل الألوان أو البصل الأخضر لزيادة القيمة الغذائية.
  • الريزو يناسب الوجبات السريعة أو العزائم الخفيفة.
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