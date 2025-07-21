أخبار مصر اليوم: نتيجة الثانوية العامة 2025 جاهزة للاعتماد.. تقرير يكشف مخالفات صارخة في شركة التعاون للبترول.. تفاصيل الفيديو المتداول لخناقة كمسري مع أحد المخالفين

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



تصل إلى 90%، الأرصاد تعلن نسب الرطوبة غدا

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة غدًا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 90% وجاءت نسب الرطوبة الفترة المقبلة كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى: 80%

القاهرة الكبرى والوجه البحرى الصغرى : 35%

السواحل الشمالية العظمى: 90%

السواحل الشمالية الصغرى: 50%

شمال الصعيد العظمى: 60%

شمال الصعيد الصغرى: 20%

جنوب الصعيد العظمى: 35%

جنوب الصعيد الصغرى: 15%



وأكدت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس د شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40



درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42



وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.



أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.



متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل والنتائج المتداولة غير صحيحة

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025، كشف شادي زلطه، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن نشر نتائج مزيفة لامتحانات شهادة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

وقال شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن ما يتم تداوله بشكل قاطع على المواقع من نتائج لامتحانات شهادة الثانوية العامة غير صحيح، وأن ظهور النتيجة يتم بعد الإعلان عن اعتمادها رسميا من الوزير محمد عبد اللطيف.

وأكد أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح

ساعات تفصلنا عن اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وبالتواصل مع مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفي ما يتم تداوله بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس، قبل اعتمادها رسميا.

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025

ويعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025، خلال مؤتمر صحفي يعقده خلال الساعات القادمة، وسيتم إعلان أسماء الأوائل بكل شعبة ونسب النجاح العامة ونسب النجاح بكل شعبة ومقارنتها بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى تكريم الأوائل.

نتيجة الثانوية العامة 2025

نسبة نجاح الثانوية العامة

وقبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة نجاح الثانوية العامة العام الماضي 2024، حيث بلغت نسبة النجاح 81.3 ٪؜.

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع فيتو

حيث تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات وتحديد الأوائل واعتمادها رسميًّا علي مكتب الوزير.

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع فيتو، وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة 2025، انتهت من تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيدا لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات.

وأشار إلى أن نسبة النجاح المتوقعة في نتيجة الثانوية العامة 2025 هذا العام قريبة من نسبة العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وربما تتجاوزها، وأن النتائج مطمئنة جدا.

توازن بين طلاب الثانوية الحديثة والنظام القديم

وأشار إلى أن النتيجة تشمل طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يطبق آلية النسبة والتناسب لضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين المجموعتين.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا باستخدام رقم الجلوس فقط.

روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

موقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.

موقع وزارة التربية والتعليم : يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس .

مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غدا

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025.

وقال مصدر وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، غدا نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025.

ومن المتوقع أن يتصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بأوائل الثانوية العامة 2025 خلال ساعات قليلة، وذلك لتهنئتهم رسميا بعد اعتماد النتيجة.

تعيين الأقارب بالمحسوبية، تقرير يكشف مخالفات صارخة في شركة التعاون للبترول

“إحنا شغالين في الضلمة.. وحاجات كتير بتحصل مش فاهمينها” بهذه الكلمات، بدأ موظف بشركة التعاون للبترول رسالته المجهولة إلى بريد فيتو، كاشفًا أزمة صامتة تتصاعد داخل أروقة واحدة من أقدم شركات قطاع البترول المصري.

وأكد الموظف أن الشركة تتحول تدريجيًا إلى “عزبة” تحكمها المحسوبية في ظل رئيس مجلس إدارة "غائب حاضر"، بينما تُترك الصلاحيات لمجموعات المصالح والشَـللية تتحكم في مفاصل القرارات داخل الشركة.

اختلاس مليون و60 ألف جنيه نقدًا.. في شركة تعتمد على الشيكات

وأضاف "أبرز الأمثلة الصادمة على هذه المخالفات الإدارية تمثلت في واقعة اختلاس أحد موظفي الشركة مبلغ مليون و60 ألف جنيه نقدًا، رغم اعتماد شركة التعاون تقليديًا على المعاملات الإلكترونية والشيكات وليس النقد، ما أثار حالة غضب بين الموظفين الذين حمّلوا رئيس الشركة المسئولية، باعتباره المسئول الأول عن حماية المال العام ومنع أي تلاعب به.

مخالفات إدارية مقننة.. وتفريغ المال العام عبر الدورات الوهمية

بحسب تقرير حديث كشفت عنه "فيتو" رفع إلى جهة رقابية عليا، تم توثيق مخالفات صارخة في عدد من الإدارات، أبرزها صرف مبالغ مالية كبيرة على برامج تدريبية داخلية، بينها برنامج كلّف الشركة 3 ملايين جنيه، وسط اتهامات لمسئول بالشركة بترشيح موظفين مقربين إليه للمشاركة في هذه الدورات، طمعًا في ضمان أصواتهم في انتخابات النقابة المقبلة.

كما كشف التقرير استعانة الشركة بفنيين من خارجها لصيانة سياراتها بتكلفة سنوية تتجاوز 13 مليون جنيه، رغم امتلاك الشركة ورشًا فنية قادرة على تنفيذ هذه الصيانة داخليًا، في صورة متكررة من إهدار المال العام.

تعيينات بالمحسوبية.. “مزرعة عائلية” داخل شركة التعاون

في جانب آخر، تحولت شركة التعاون للبترول في عهد رئيسها الحالي إلى "مزرعة عائلية"، بعد تعيينات تمت بالمخالفة للوائح لصالح أبناء قيادات الشركة والمقربين منهم.

وضمت التعيينات أطباء وصيادلة ومهندسين وممرضين، من بينهم:

• ع.ع (صيدلة – الجامعة المصرية الروسية).

• م. ص (طب أسنان – جامعة الأهرام الكندية)، ابنة أحد العاملين.

• م.أ (صيدلة – الجامعة البريطانية)، ابنة مدير عام منطقة القناة.

• م.ف وس.ي وم.م (طب وجراحة).

• م. ه، نجل قيادة بالشركة، تم تعيينه تحت إشراف والده

• م.أ.ن نجل مدير عام بالشركة

شبكة مصالح تخنق الشركة.. والنتيجة: مخالفات تلتهم المال العام

تشير هذه الوقائع إلى وجود شبكة مصالح تخترق جسد شركة التعاون للبترول، حيث يتم استغلال المناصب للتعيينات على أساس القرابة والعلاقات الشخصية، على حساب الكفاءة، ما أدى إلى تدهور الأداء وزيادة الهدر المالي، وسط غياب رقابة حقيقية على القرارات داخل الشركة.

السكك الحديدية تكشف تفاصيل الفيديو المتداول لكمسري مع أحد المخالفين

كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية تفاصيل وملابسات الفيديو المتداول لمشرف أحد القطارات وهو يتعامل بشكل غير لائق مع أحد المخالفين.

تعدي كمسري على راكب

وأعلنت الهيئة أنه بخصوص الفيديو الذي تم نشره عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الطلبة، فقد قامت الهيئة باستدعاء مشرف القطار ويدعى أسامة عبد العزيز كامل سليم، وتم التحقيق معه بشأن هذه الواقعة، وتبين أن هذه الواقعة حدثت يوم ١٨/ ٧/ ٢٠٢٢ منذ ٣ سنوات بمحطة زفتى على قطار 246 ركاب الزقازيق طنطا والراكب كان مخالفًا باشتراك منتهٍ ويحاول الهروب لعدم دفع قيمة الاشتراك المنتهي بقيمة ٢٧٢٠ جنيهًا.



كما أكدت الهيئة أن التعليمات الصادرة لكافة العاملين بالهيئة على الاحترام التام لكل الركاب والتسابق لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، وأن يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للأطر والضوابط القانونية خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع.



وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والشائعات والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة.

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