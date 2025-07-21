الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف
ads

نتيجة الثانوية العامة 2025، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًّا.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة 2025، انتهت من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيدا لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات.

وأشار إلى أن نسبة النجاح المتوقعة في نتيجة الثانوية العامة 2025 هذا العام قريبة من نسبة العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وربما تتجاوزها، وأن النتائج مطمئنة جدا.

توازن بين طلاب الثانوية الحديثة والنظام القديم

وأشار إلى أن النتيجة تشمل طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يطبق آلية النسبة والتناسب لضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين المجموعتين.

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات

أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة ونظام البكالوريا والعام الدراسي المقبل (إنفوجراف)

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

<strong> نتيجة الثانوية العامة 2025</strong>
 نتيجة الثانوية العامة 2025

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

وزير التعليم يكشف معايير التنسيق المعمول بها في الثانوية العامة والبكالوريا

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا  باستخدام رقم الجلوس فقط.

روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

موقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.
موقع وزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس.
مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2025

"اللهم بشرني بنتيجتي وانت خير المبشرين، يا خافي الألطاف نجني مما أخاف ولا تحملني ما لا طاقه لي باحتماله يا لله، يارب اشهدك اني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله وانتهى الامتحان وخرجت بعده مسلما الأمر إليك متوكلا عليك فأجبر خاطري واجعل نتيجتي افضل مما توقعت 
اللهم إني أعوذ بك من نتيجة تحزني أو تقض مضجعي أو تفقدني حلمي، يارب لا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واعوذ بك من أن تسلط علي من الخلق من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء يا كريم اللهم اكتب لي نجاحا باهرا وفرحا كبيرا ورضا يفرحني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الثانوية العامة 2025 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025 التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة نتيجه ثانويه عامه 2025 أوائل الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم اوائل الثانوية العامة

مواد متعلقة

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، دعاء الآباء لنجاح الأبناء في الامتحانات

وزير التعليم يكشف معايير التنسيق المعمول بها في الثانوية العامة والبكالوريا

التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 30 يوليو

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل رفعها مع بداية أغسطس

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

برغم اتهامه بتشويه وجهها، الطبيب اللبناني يوثق قيامه بعمليات تجميل جديدة لريهام سعيد (فيديو)

شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء

الزمالك يخطر محمود بنتايك بهذا الأمر

بعد رأس الحكمة بـ 50 كم، قطر تستعد لضخ 4 مليارات دولار لتطوير مدينة في الساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

انخفاض العنب والتفاح والشمام، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخطاء أول سنة قيادة وطرق تفاديها لإطالة عمر السيارة

انخفاض 5 أصناف، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل انتخابات الشيوخ والنواب، تعرف على حكم الامتناع عن التصويت

بقرار من الطيب، تكليف حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية (مستند)

هل «الدايم» من أسماء الله الحسنى، وهل يجوز تسمية شركة به؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية