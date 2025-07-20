نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الثانوية العامة 2025 ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًّا.

وبدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله بشأن انتهاء أعمال تصحيح المواد بنتيجة الثانوية العامة 2025، وإعلان النتيجة الأربعاء المقبل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال زلطة في منشور على فيس بوك: “قولا واحدا ومنعا لأي تأويل، لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة بعد وإجراءات التصحيح لا تزال مستمرة”.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خلال الأيام القادمة تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بجميع محافظات الجمهورية، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من قبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مؤشرات تصحيح الثانوية العامة

وأوضح أنه بالنسبة لمؤشرات تصحيح الثانوية العامة فإن النسبة العامة للنجاح لن تقل عن العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وأن مؤشرات تصحيح الإنجليزي والعربى تتخطى الـ 95% والفيزياء والتاريخ تقترب من نسبة نسبة النجاح العام الماضي، والدرجات مطمئنة وجيدة.

وكشف المصدر أن من المتوقع إعلان النتيجة فى نهاية شهر يوليو أو أوائل أغسطس، وجار تحديد موعد اعتمادها، موضحا أنه بالنسبة لقواعد تطبيق درجات الرأفة على طلاب الثانوية العامة 2025، فإنه يتم منحها للطالب الراسب فى مادة أو 3 مواد وبحاجة إلى درجات قليلة للحصول على الحد الأدنى من الدرجات للنجاح.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2025

"اللهم بشرني بنتيجتي وانت خير المبشرين، يا خافي الألطاف نجني مما أخاف ولا تحملني ما لا طاقه لي باحتماله يا لله، يارب اشهدك اني سعيت بقدر ما وفقت إليه وفعلت ما بإمكاني فعله وانتهى الامتحان وخرجت بعده مسلما الأمر إليك متوكلا عليك فأجبر خاطري واجعل نتيجتي افضل مما توقعت

اللهم إني أعوذ بك من نتيجة تحزني أو تقض مضجعي أو تفقدني حلمي، يارب لا تكلني إلا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك واعوذ بك من أن تسلط علي من الخلق من لا يخافك ولا يرحمني، اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء وطارق السوء وخبر السوء وأي نتيجة تحمل لي السوء يا كريم اللهم اكتب لي نجاحا باهرا وفرحا كبيرا ورضا يفرحني".

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