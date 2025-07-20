دعاء التوفيق والنجاح، مع قرب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، يكثر البحث عن أدعية النجاح والتوفيق سواء من جانب الآباء أو الأبناء طلاب الثانوية العامة 2025 علي حد سواء، وأدعية النجاح والتوفيق واحدة من الأدعية التي يلجأ إليها الطلاب بعد الامتحانات في الثانوية العامة 2025، خاصة وأن أدعية النجاح والتوفيق تعد مكملا لهذه الفترة من حياة الكثيرين، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

دعاء الآباء لنجاح وتوفيق الأبناء في الامتحانات

دعاء الآباء مهم ومستجاب، فقال نبينا محمد ﷺ في حديثه: (ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة والولد لولده) رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه، ومع قرب الإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامية يكثر الدعاء بالعديد من الأدعية ومنها ما يلي:

اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم حبب إليهم الدراسة والعلم والقراءة يا رب العالمين.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهِّر قلوبهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، واصرف عنهم يا مولانا كل شر، وخيانة الصديق، ومتعهم بالصحة والعافية والخلق الحسن.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واغدق عليهم بكرمك بالتفوق والفهم، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء وتعب.





دعاء النجاح والتوفيق في الثانوية العامة

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم هبني علمًا نافعًا انتفع به لي ولبلدي.

اللهم ما بحق قدرتك التي وسعت كل شئ يا الله أن تجعلني من النابغين في هذا العام.

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي.

اللهم اجعل الصعب سهل لنا ووفقنا إلى الفهم والتفوق.

اللهم اجعلني من المتفوقين دائمًا، إنك سبحانك قادر على كل شيء.

اللهم اجعل بداية العام الجديد بداية لتوفيق جديد يفدني ويفيد الجميع.

اللهم ما قرب لي ما هو علمًا لي وابعدني عن كل شر.

اللهم يا ميسر الأمور كلها يسر تعلمنا وارزقنا العلم النافع والمفيد.

اللهم اجعل لعقلي أن ينتفع بالعلم النافع.

اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

اللهم سهِّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا عليّ.

اللهم ما نسألك خير ما في بداية العام الجديد.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا في دراستنا.

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

دعاء التوفيق والنجاح في الثانوية العامة

نعمة التوفيق للطالب في امتحاناته من أفضل النعم التي يمنها الله عز وجل على عبده التي لا تأتي للعبد إلا بدعوة صادقة مجابة وبعمل صالح، والإخلاص لله عز وجل، والصدق مع الله عز وجل، والتقرب إلى الله بالنوافل، وتحري الحلال من الطعام والشراب والباس وقد جمعنا لكم مجموعة من الأدعية بخصوص هذا الأمر نذكر منها ما يلي:

اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

- اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

- اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

-اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك. اللهمّ يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل لا تخرجنا عن دائرة الألطاف، وأمنا من كل ما نخاف وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر. بسم الله على نفسي ومالي وديني

-اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

-اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

-اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك)

-اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي اليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

-اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفي عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا.

-اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملًا بارًا، ورزقًا دارًا، وعيشًا قارًا اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحدًا غيرك.

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