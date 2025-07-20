خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

انخفضت أسعار الذهب خلال 20 يوما داخل الأسواق المحلية والبورصات العالمية، فمنذ بداية شهر يوليو الجاري تراجع سعر الجرام في السوق المحلية 20 جنيها تقريبا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيهًا بيع، 5297 جنيهًا “شراء” وذلك في بداية شهر يوليو، إلى أن وصلت أسعار اليوم الأحد إلى 5308 جنيهات للبيع، و5280 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا “بيع”، 4635 جنيهًا “شراء” مع بداية الشهر، إلى أن وصلت لمستويات 4645 جنيها للبيع، ونحو 4620 للشراء فى تعاملات اليوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3994 جنيهًا “بيع”، 3972 جنيهًا “شراء” فى بداية الشهر إلى أن وصل سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3981 جنيهًا “بيع”، 3960 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37280 جنيهًا “بيع”، 37080 جنيهًا “شراء.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، مع الاتجاه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي متأثرة بارتفاع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، في حين ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3343.10 دولار. وتراجع الذهب 0.5% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة أمس الجمعة، لكنه يتجه لتحقيق المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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