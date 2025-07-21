الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات سيارات رينج روفر سبورت 2026

سيارات
سيارات

استعرضت رينج روفر مواصفات سيارتها سبورت فينتايل موا 2026 والتى تبدأ  بحزمة “Ground Effect”، التي تتكوّن من ثلاثة عناصر ناشر أمامي عميق، وعتبات جانبية منحوتة، وناشر خلفي ثلاثي الزعانف يحتوي على مخرجي عادم بتصميم “ما بعد الاحتراق”.

رينج روفر سبورت فينتايل ريسينجً جرين 

 سيارات رينج روفر مزودة من الخلف  بالجناحان العلوي والسفلي المستوحيان من لغة تصميم مكابح الهواء في السيارات الرياضية الفائقة، يعزّز هذا التصميم مظهر السيارة ويوفّر ثباتًا أفضل عند السرعات العالية.

وتقدّم فتحات تهوية هندسية الزوايا، مستوحاة بشكل كبير من نظام سحب الهواء “S-Duct” في المقاتلة F-35، ويأتي غطاء المحرك الجديد مزوّدًا بزعنفتين عموديتين وفتحات تهوية دقيقة تقنيات فضائية تم تنفيذها بدقة تحاكي خياطة بدلة من سافيل رو.

وقد خضعت السيارة لاختبارات نفق الرياح الرقمي لضمان أن الشكل يخدم الأداء، وكل لوحة يتم إنهاؤها يدويًا بمعايير تصل إلى حد الهوس.

سيتم عرض رينج روفر سبورت فينتايل بروتو تايب Fintail Prototype للبيع قريبًا، تليها مرحلة إنتاج محدودة تحت علامة ريسينجً، وسيتم إنتاج كل سيارة من رينج روفر سبورت فينتايل  بأعداد محدودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيارات الرياضية السيارات رينج روفر سبورت سيارات رينج روفر رينج روفر مواصفات سيارات رينج روفر

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، الموعد والرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2025، ننشر نسبة النجاح بالعام الماضي

نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها عبر موقع فيتو

حسن شحاتة يخضع لعملية جراحية عاجلة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ترقبوها قريبا

شروط التقديم فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 21-7-2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بالزيادة في التدين والالتزام بالعبادات

ماذا قال عيسى عليه السلام في المهد ليبرئ أمه مريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات محتملة

المزيد
الجريدة الرسمية