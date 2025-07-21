مواصفات سيارات رينج روفر سبورت 2026

استعرضت رينج روفر مواصفات سيارتها سبورت فينتايل موا 2026 والتى تبدأ بحزمة “Ground Effect”، التي تتكوّن من ثلاثة عناصر ناشر أمامي عميق، وعتبات جانبية منحوتة، وناشر خلفي ثلاثي الزعانف يحتوي على مخرجي عادم بتصميم “ما بعد الاحتراق”.

رينج روفر سبورت فينتايل ريسينجً جرين

سيارات رينج روفر مزودة من الخلف بالجناحان العلوي والسفلي المستوحيان من لغة تصميم مكابح الهواء في السيارات الرياضية الفائقة، يعزّز هذا التصميم مظهر السيارة ويوفّر ثباتًا أفضل عند السرعات العالية.

وتقدّم فتحات تهوية هندسية الزوايا، مستوحاة بشكل كبير من نظام سحب الهواء “S-Duct” في المقاتلة F-35، ويأتي غطاء المحرك الجديد مزوّدًا بزعنفتين عموديتين وفتحات تهوية دقيقة تقنيات فضائية تم تنفيذها بدقة تحاكي خياطة بدلة من سافيل رو.

وقد خضعت السيارة لاختبارات نفق الرياح الرقمي لضمان أن الشكل يخدم الأداء، وكل لوحة يتم إنهاؤها يدويًا بمعايير تصل إلى حد الهوس.

سيتم عرض رينج روفر سبورت فينتايل بروتو تايب Fintail Prototype للبيع قريبًا، تليها مرحلة إنتاج محدودة تحت علامة ريسينجً، وسيتم إنتاج كل سيارة من رينج روفر سبورت فينتايل بأعداد محدودة.

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