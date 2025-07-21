فات الميعاد الحلقة 28، بسمة ترفض إظهار عقد زواجها من معتصم أمام الشرطة

عرضت قناة dmc ومنصة WATCH IT، الحلقة الـ 28 من مسلسل "فات الميعاد"، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت، والتي شهدت أحداثا مثيرة.

حيث رفضت بسمة إعلان زواجها من معتصم أمام الشرطة، بعدما حاول مسعد (أحمد مجدي)، إثبات زواج بسمة (أسماء أبو اليزيد) ومعتصم (أحمد صفوت)، وقرر عمل محضر إثبات حالة بأن بسمة غير أمينة على ابنتها لاستقبالها رجال في منزل الحضانة في وقت متأخر.



ووقعت مشادة بين مسعد ومعتصم بسبب دفع بسمة ومعتصم إثبات زواجهما، وبالفعل يحاول معتصم إظهار عقد الزواج للشرطة، لكن بسمة تمنعه وتمزق العقد.

تذهب بسمة بأولادها لمنزل والدها محمود (محمود البزاوي)، وترفض بسمة السماح لمسعد برؤية ابنته ريم.

مسلسل فات الميعاد

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.



العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.



مسلسل "وفات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم، ومدير التصوير زكي عارف، وإشراف فني وديكور رضوى شعبان، وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي، ومونتاج سامح أنور، ومنتج فني محمد عبد الحفيظ، وإشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.

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