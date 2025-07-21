الإثنين 21 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فات الميعاد الحلقة 28، بسمة ترفض إظهار عقد زواجها من معتصم أمام الشرطة

مسلسل فات الميعاد
مسلسل فات الميعاد

عرضت قناة dmc ومنصة WATCH IT، الحلقة الـ 28 من مسلسل "فات الميعاد"، من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وأحمد صفوت، والتي شهدت أحداثا مثيرة.

حيث رفضت بسمة إعلان زواجها من معتصم أمام الشرطة، بعدما حاول مسعد (أحمد مجدي)، إثبات زواج بسمة (أسماء أبو اليزيد) ومعتصم (أحمد صفوت)، وقرر عمل محضر إثبات حالة بأن بسمة غير أمينة على ابنتها لاستقبالها رجال في منزل الحضانة في وقت متأخر.


ووقعت مشادة بين مسعد ومعتصم بسبب دفع بسمة ومعتصم إثبات زواجهما، وبالفعل يحاول معتصم إظهار عقد الزواج للشرطة، لكن بسمة تمنعه وتمزق العقد.

 

تذهب بسمة بأولادها لمنزل والدها محمود (محمود البزاوي)، وترفض بسمة السماح لمسعد برؤية ابنته ريم.

 

مسلسل فات الميعاد 

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.


العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.


مسلسل "وفات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم، ومدير التصوير زكي عارف، وإشراف فني وديكور رضوى شعبان، وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي، ومونتاج سامح أنور، ومنتج فني محمد عبد الحفيظ، وإشراف على الإنتاج وليد حمودة، إنتاج شركة سكوير ميديا للإنتاج الإعلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل فات الميعاد فات الميعاد قناة دي ام سي أبطال مسلسل فات الميعاد

مواد متعلقة

محمد علي رزق: تعاملت مع شخصية "منعم" في "فات الميعاد" من منظور داخلي يتعاطف معها

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

خلال ساعات، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 غدا

بعد منعه من الغناء بمصر، رسالة من راغب علامة لـ مصطفى كامل

رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب

هخلص وأكلمك، معلق مباراة الأهلي والملعب التونسي يتحدث في الهاتف على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالحصول على مكافأة مالية

ما حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية