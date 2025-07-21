انقلاب ٢٣ يوليو العسكري!

استكمالا لحواري مع صديقي الذي نقلنا أوله بمقال الأمس.. وقد وجد نفسه يفعل مثل الكثيرين.. أن يحاول كسر حصاره بإطلاق النار في كل اتجاه حتى على نفسه إن اضطر لذلك.. لذا صرخ: لا أفهم كيف لشخصية مثلك تدعو إلى بناء دولة عصرية حديثة وتؤيد انقلابا عسكريا كالذي فعله جمال عبد الناصر؟!



أدركت الحالة التي بلغها.. حتى أنه نسي أن الموضوع عينه كان محل حوار بيننا قبل سنوات.. انتهى إلى اقتناعه الكامل! إنه إذن “يسوق العَوَج” كما يقولون.. ليس أمامنا إذن إلا قصف المدفعية الثقيلة، فقلت: هو عند الكلام عن محمد نجيب توصفونها بالثورة وعند الكلام عن جمال عبد الناصر توصف بالانقلاب؟! والإخوان عندما يتحدثون عن دورهم تكون ثورة وعند الحديث عن طردهم تكون انقلابا؟!



ثم اضطررت أن أكمل بذات نبرة الصوت: من الغبي الذي قال لك إن ما جرى في 23 يوليو ينطبق عليه وصف انقلاب عسكري؟!

قاطعني وقال: أكمل دون تجريح! قلت: ليس تجريحا.. من يقول ذلك غبي وجاهل.. كل معاهد ومراكز وكليات العلوم السياسية في العالم كله -في العالم كله- تصف الانقلابات العسكرية بالاستيلاء علي السلطة ثم بقاء الأوضاع كما هي عليه! حاكم محل حاكم.. وببقي كل شيء كما هو.. ذات التركيبة الاجتماعية.. ذات التوجهات.. وربما ذات الدستور إن بقي دستور.

أما الثورة فهي تغيير المجتمع بالكامل أو أغلبه لمصلحة أغلبية.. أغلبية السكان.. إن أسقط الدستور ومعه الحكام ثورة.. وإن أسقطا معا ومعهما التركيبة الاجتماعية فهي طبعا ثورة.. إن تبدلت توجهات الحكم فهي ثورة.. كأن ينتقل الحكم من توجهات لمصلحة فئة قليلة إلي مصلحة فئات أوسع من الشعب فهي ثورة.. العكس غير صحيح لأن كما قلنا الثورات تغير المجتمع لمصلحة الاغلبية

ثورة يوليو فعلت كل ما سبق وأكثر.. الملكية تحولت إلي الجمهورية.. الدستور تبدل.. الحكم توجهاته انتقلت إلي الانحياز من الاقطاعيبن والرأسماليين إلي الطبقات الأكثر اتساعا في مصر من فلاحين وعمال وموظفين ورأسمالية وطنية وغيرهم.

وزعت الأرض والثروة على المصريين فصاروا ملاكا لوطنهم بعد اغتراب دام عشرات السنين.. وألغت الألقاب.. وفتحت الباب واسعا للصعود الاجتماعي للطبقات الدنيا وأصبح منهم الوزراء والقضاة والسفراء وضباط الجيش والشرطة.. فلو لم يكن ذلك ثورة.. أومال إيه الثورة إن شاء الله؟!



لم يجد مفرا من تقليد الإخوان في حواراتهم فقال: يا عم ضباط ايه بس.. أومال عبد الناصر والسادات وكل الضباط دول دخلوا الحربية إزاي؟! ورأسمالية إيه بس والتأميم كان في عهد زعيمكم ؟!

قلت وقد عدت إلي هدوئي وقد تيقنت من وفاته حواريا ولا تجوز عليه إلا الرحمة والرأفة: ضربك بالضباط الأحرار المثل كدليل على تكافؤ الفرص هو بعينه ما يسمونه "الاستثناء الذي يؤكد القاعدة".

ولذلك لو سألتك.. طيب مين تاني تعرفه من الطبقات الدنيا دخل الحربية في العهد ده؟ ها..؟ تعرف حد تاني غير تلك الدفعة؟ يا دفعة إنت؟! الأصل في مثل هذه الأمور الإتاحة لمن تنطبق عليه الشروط.. السمعة والمجموع ثم النجاح في الاختبارات.. مش دفعة كل منهم يحكي عن كفيله في الالتحاق رغم أنها أصلا دفعة استثنائية لظروف الحرب العالمية!! أومال لو مش استثنائية.. كنتو عملتوا إيه؟!



ثم تعالي هنا: هل أنا قلت رأسمالية هكذا؟! أنا قلت رأسمالية وطنية.. وراجع وشوف شركات مثل صبور والعربي بدأ متي وتاريخ تأسيسهم كان في أي عصر!

عرفت إنه غبي وجاهل!؟

صرخ: على مين؟!

قلت: اللي قالك إنها انقلاب!

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