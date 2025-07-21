الاحتلال يقرر بناء جدار خرساني على الحدود مع سوريا

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بناء جدار خرساني على الحدود مع سوريا، بعد تدفق دروز إسرائيل إلى سوريا وبالعكس، خلال الأحداث التي شهدتها السويداء في الأسبوع الماضي.

ونقلت قناة "i24news" الإسرائيلية: "قررت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تغيير خطوط الدفاع على الحدود مع سوريا.

وعلى ضوء ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي ببناء جدار خرساني مبني على أساسات خرسانية عالية ليكون حاجزًا بين الجانبين الإسرائيلي والسوري".

وأضافت "نشر الجيش الإسرائيلي تشكيلات عسكرية لمنع محاولات المواطنين الدروز عبور الحدود إلى الأراضي السورية، كما حدث ثلاث مرات في الأيام الأخيرة".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، قرر بالتوازي مع بناء التحصينات في منطقة مجدل شمس، استقدام ثلاث سرايا من حرس الحدود، وقوة من مشاة البحرية، وسريتي تدريب من لواء غفعاتي، إلى المنطقة لتأمين الحدود ومنع الإسرائيليين من المغادرة إلى سوريا.

وتابعت "يعتقد الجيش الإسرائيلي أن عشرات الدروز الإسرائيليين، عبروا إلى قرية الخضر السورية، في الأيام الماضية.

وتشير التقديرات إلى أنهم يقيمون في منازل أقارب لهم في قرية المغار الدرزية".

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