المبعوث الأمريكي لسوريا: واشنطن ليست مسئولة عن تصرفات إسرائيل

أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، أن التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية.

وأصاف توم باراك أن القتل والانتقام من الجانبين أمر لا يطاق لكن الحكومة تصرفت بأفضل ما في وسعها، مشيرا إلى عدم وجود خطة بديلة للعمل مع السلطات السورية الحالية لتوحيد البلاد.

وتابع: لم يطلب من الولايات المتحدة المشاركة في الضربات الإسرائيلية على سوريا، كما أن الولايات المتحدة ليست مسئولة عن أمور تعتبرها إسرائيل دفاعا عن نفسها.

وأوضح أن تدخل إسرائيل في سوريا يخلق فصلا آخر مربكا للغاية وجاء في وقت سيء للغاية.

وشدد على أن وقف إطلاق النار المعلن السبت بين سوريا وإسرائيل اتفاق بشأن السويداء فقط، فإسرائيل تفضل سوريا مجزأة على دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد.

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