جامعة أسيوط تنظم ملتقى تدريبيا حول "مهارات إعداد وكتابة التقارير الإدارية"

نظّمت جامعة أسيوط، ملتقى تدريبيا بعنوان "مهارات إعداد وكتابة التقارير الإدارية"، والذي يستمر على مدار يومي الأحد والاثنين بقاعة المتحف بالمبنى الإداري للجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبإشراف الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة.

ويأتي الملتقى في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة العاملين بمختلف قطاعاتها، من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة.

حرص جامعة أسيوط على تطوير منظومة العمل الإداري بها

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بأن تنظيم هذا الملتقى يأتي انطلاقًا من حرص جامعة أسيوط على تطوير منظومة العمل الإداري بها، من خلال الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بمختلف قطاعاتها.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن تعزيز مهارات العاملين في إعداد وصياغة التقارير والمراسلات الإدارية يُعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها أي مؤسسة في تحسين الأداء الإداري وضمان جودة العمل، مؤكدًا أن التقارير الإدارية ليست مجرد وثائق بل أدوات حيوية لصناعة القرار ونقل المعلومات بدقة واحترافية.

وأضاف المنشاوي أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تهدف إلى صقل مهارات العاملين وتطوير قدراتهم، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل إدارية متطورة، قادرة على تلبية متطلبات التطوير والتحديث، وتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي.

وقد شهد الملتقى حضور أسامة السيد، أمين الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران، مدير عام إدارة وتنمية المواهب، إلى جانب مشاركة نحو 60 متدربًا من مديري الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة.

وفي كلمته، أوضح شوكت صابر أهمية الملتقى، مؤكدًا أن التقارير الإدارية تُمثل أحد أبرز أدوات التواصل وصناعة القرار داخل المؤسسات، وهو ما يحتم ضرورة إلمام العاملين بالجهاز الإداري بمهارات إعدادها وصياغتها بشكل علمي ودقيق، بما يضمن دقة تبادل المعلومات وسلامة الإجراءات وتحقيق أهداف المؤسسة بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية.

ويحاضر في الملتقى كل من الدكتور عطية عبد القادر، والدكتور محمد علي صادق، المدرسين بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، حيث تتناول محاور التدريب عدة موضوعات، تشمل: أهمية الكتابة الإدارية وأسلوبها، ومقومات الكتابة الإدارية (سعة الأفق، اللباقة، الإلمام بالنظم والإجراءات، معرفة أشكال وأجزاء وأنواع الكتابة الإدارية)، ومراحل الكتابة الإدارية (الإعداد، التحرير، الإنتاج)، ومهارات إعداد وصياغة المراسلات الإدارية (الرسائل والمذكرات)، وتعريف وأهمية التقارير ومهارات إعدادها وصياغتها، ومهارات إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات والجلسات، وكتابة القرارات الإدارية والمنشورات، ودور الكتابة الإدارية في تبسيط إجراءات العمل داخل المؤسسات.

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