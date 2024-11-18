جامعة أسيوط تنظم ملتقى لتنمية سيكولوجية تعامل الموظفين مع الطلاب

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، ملتقي تنموي برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة تحت عنوان: "تنمية قدرات ومهارات الموظفين بمجال الإشراف والإقامة بالمدن الجامعية"، وذلك بقاعة المناقشات، بالمبني الإداري بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، وأسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، وبمشاركة نحو (٥٠) متدربًا، من العاملين بالإشراف، والإقامة بالمدن الجامعية.

تطوير العمل الإداري بجامعة أسيوط ورفع إمكانات وقدرات العاملين به

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط تحرص على تطوير العمل الإداري، ورفع إمكانات، وقدرات العاملين به داخل قطاعاته المختلفة؛ لتقديم خدمات تعليمية متميزة، لافتًا إلي أهمية قطاع المدن الجامعية؛ بوصفه من القطاعات المهمة التي توجُه لها الجامعة اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تطويرها بشكلٍ مستمر؛ لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة، والإعاشة، وممارسة الأنشطة، بالإضافة إلي حرصها علي تنمية قدرات العاملين بها، وتعريفهم بالقوانين، واللوائح المُنظمة، ودور مشرفي الإقامة، وعلاقتهم بالطلاب، وطرق مواجهة المشكلات.





وأشار الدكتور أحمد عبد المولي؛ إلي أن الملتقي يستهدف تنمية مهارات العاملين، وفي مقدمتها الإشراف والإقامة؛ نظرًا لما تؤديه من تفاعل مباشر مع الطلاب, مضيفًا أن الهدف من ذلك هو إثراء المهارات والقدرات التي يزخر بها الجهاز الإداري للجامعة، والإفادة منها في تطوير العمل علي النحو الأمثل، مؤكدًا أن الطالب؛ هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية، وأن مواصلة تدريب العاملين بصورة مستمرة في مختلف المجالات الإدارية؛ يستهدف تلبية احتياجات الطلاب، وتقديم الخدمات المتكاملة لهم علي أعلي مستوي، من الكفاءة والتميز.

ويأتي الملتقى تحت إشراف؛ الدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وخالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب.

سيكولوجية وطرق تعامل الموظفين مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية

ويتضمن الملتقي؛ عدة محاور مهمة حول: مهارات وفن الاتصال الفعال، بين موظفي الإشراف والإقامة، مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وأدوات ووسائل الاتصال الفعال مع الآخرين، وسيكولوجية وطرق تعامل موظفي الإشراف والإقامة مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وكيف تكون شخصًا مؤثرًا في الآخرين كسلوك إنساني، ومرحلة الشباب وطرق التعامل معها، ومناقشات حول قواعد ونظام الإقامة بالمدن الجامعية، وتشخيص المشكلات واتخاذ القرار في مجال التعامل مع الطلاب.

جدير بالذكر؛ أن الملتقي تمتد فعالياته لمدة ٣ أيام، خلال الفترة ١٧ إلى ١٩ من شهر نوفمبر، ويحاضر خلاله كل من: الدكتور صلاح عبد الحكيم أحمد، الأستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عصام محمد طلعت، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة إيمان صلاح الدين بقسم علم النفس بكلية التربية، ومحمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، وخالد منصور مدير الإقامة بالمدن الجامعية.

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